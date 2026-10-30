elrow porta a Milano Horroween: ecco la line-up

Per Halloween elrow torna in Italia, e stavolta lo fa a Milano. Domani, sabato 31 ottobre, il party catalano porta per la prima volta nel nostro Paese Horroween Festival, la sua festa a tema horror, negli spazi di Fiera Milano a Rho, con nove ore di musica dalle 19 alle 4 e oltre 20mila persone attese. Milano sarà una delle quattro città in cui elrow festeggerà Halloween nella stessa notte, insieme a Madrid, Valencia e Londra, dopo un’estate italiana passata tra la terza edizione di elrow Town al Campovolo di Reggio Emilia ed elrow XXL al Raffo Parco Gondar di Gallipoli.

I palchi sono due, con due anime diverse. Il primo è Hallucinarium, lo stesso tema portato quest’estate all'[UNVRS] di Ibiza, ispirato all’arte psichedelica di Alex e Allyson Grey, con grandi sculture che emergono dalla consolle. Qui si va tra house, tech house e techno, con Andrea Oliva, una delle figure chiave del party ANTS, Bastian Bux, resident di elrow, Ilario Alicante, Patrick Topping e Wade in back to back, gli Sharkœs, il duo formato da GARON e Sean Affull, e Tini Gessler.

Il secondo palco è affidato a 240km/h, la label e party fondata da Adrián Mills, che porta a Rho il lato più duro della techno. Insieme a Mills suoneranno Fatima Hajji, Fumi, con la sua techno dalle sfumature industriali, GIØ, Serafina e Simone Zino.

Come da tradizione elrow, la musica è solo una parte della serata. Ci saranno scenografie e decorazioni horror, performer, acrobati e travestimenti, e per arrivare alla Roween’s Mansion, la casa del terrore che dà il tema alla festa, bisognerà attraversare un tunnel buio, un giardino di zucche e un bosco di ragnatele e alberi morti, fino al cimitero di famiglia. Horroween è prodotto da elrow e Parallel Group insieme a Vivo Concerti, Amnesia Milano e Social Music City, e i biglietti sono ancora disponibili sui canali ufficiali.