Ecco Kurt Royce, il vincitore di ‘Four Roses On The Rock’

Una battle of the band vecchia scuola. Che come ogni “battle” che si rispetti ha un vincitore. Che, come ogni vincitore che si rispetti, è destinato a fare strada (e farsi strada) e pubblicare. Avevamo lasciato Four Roses On The Rock, il progetto di Four Roses Bourbon organizzato con Vision & Connection e Sony Music Entertainment Italia, nella sua serata finale che vi avevamo raccontato qui. Il 9 maggio, dieci artisti e band si sono sfidati al Moonhouse Music di Milano. Il premio: la distribuzione di due singoli e l’opportunità di produrre un album. Ha vinto il ventisettenne bresciano Kurt Royce, che ha presentato due canzoni dal piglio decisamente punk rock.

Oggi è finalmente arrivato l’atteso debutto: «Fare musica per me vuol dire esprimere me stesso attraverso parole e melodie, riporre nei testi sensazioni, emozioni, pensieri e umore che ogni giorno caratterizzano la mia vena artistica. Scrivere e comporre musica vuol dire avere la possibilità di entrare in contatto con il pubblico che può immedesimarsi in una sensazione o in un pensiero creando un’empatia condivisa, facendo si che non ci si senta più soli in un mondo particolarmente crudo e ostile, ma un tutt’uno con cui condividere gli stessi valori che ci consentono di fare di questo pianeta, un luogo migliore dove vivere». Così Kurt (al secolo Ottavio Pasotti) racconta Lxve Game, il primo singolo distribuito sul piano mondiale da Sony Music.

«Lxve Game è nata quasi per caso» continua Kurt, «in un pomeriggio, ero in studio e mi sono lasciato trasportare dal beat. Il pezzo parla di un amore tossico che non si vuole, ma che si desidera nel profondo, è la possibilità di redimersi da questo amore, tornando ad amare, parte difficile anche per coloro che scelgono di non amare più», un aspetto dell’amore che viene espresso ancora meglio nel videoclip musicale del brano.

Four Roses è un marchio è un marchio whisky puro del Kentuchy, patria del bourbon e del rock. È dal Kentucky, infatti, che arrivano maestri del rock come gli Everly Brothers e Loretta Lynn, il padrino del punk Richard Hell, il folk singer di culto Bonnie “Prince” Billy e i seminali artisti indie Slint, oltre che Billy Ray Cyrus, padre di Miley.

La musica, per Four Roses, è quindi di casa. Il brand, infatti, è da sempre molto attento alle evoluzioni, gli stili e le novità del settore. Per questo ha deciso di supportare atti-vamente questo mondo con Four Roses On The Rock, come vi abbiamo raccontato qui.

Per Kurt Royce la storia è appena cominciata. Con Lxve Game vuole raccontarci la volontà di fare le cose alla sua maniera. Un atteggiamento questo decisamente in linea con la mission storica di Four Roses. Non un semplice whiskey bourbon. Ma una storia che si sente in ogni singolo bicchiere.