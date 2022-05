Ecco i 10 finalisti del contest Four Roses On The Rock

Continua l’avventura di Four Roses on the Rocks, il contest per artisti e rock band emergenti che mette in palio lo sviluppo di un’intera carriera: il vincitore, infatti, si assicurerà la distribuzione di due singoli e l’opportunità di produrre un album con Vision & Connection e Sony Music Entertainment Italia, comprensiva anche di videoclip e distribuzione tramite social network. A promuovere l’iniziativa è Four Roses, storico brand whisky bourbon puro distillato in Kentucky fin dal 1888: è uno dei più famosi e premiati al mondo, con dieci ricette artigianali uniche nel loro genere, tramandate in omaggio alle generazioni che lo hanno preceduto, ma con uno sguardo sempre attento alle novità.

I dieci finalisti, selezionati tra le più interessanti realtà rock del sottosuolo, si esibiranno il 9 maggio davanti a una giuria d’eccezione formata da esponenti di Sony Music Entertainment, Vision and Connection e Rolling Stone, nella cornice del Moonhouse Music di Milano. Il primo classificato si esibirà poi la sera stessa all’Apollo in occasione di Dirty Mondays, la migliore serata rock della città.

Ecco i contendenti al titolo:

1MR. SAINTPHILIP

Cantautore e chitarrista pop-rock caratterizzato dalla scrittura intima e introspettiva, ha debuttato nel 2020 con il singolo It Doesn’t Matter, seguito da un secondo singolo nel 2021, Don’t Bother.

2MERGING BEATS

I quattro componenti, grandi appassionati di sonorità alt rock, si sono fatti le ossa dal vivo, sui palchi dei contest e dei locali della loro zona: hanno pubblicato il primo singolo, Better Than You, nel 2021.

3ELECTRIC CHERRY

Cristian, Alessandro, Stefano e Giorgio sono freschi di album d’esordio, che si intitola proprio Electric Cherry e pesca a piene mani dalle sonorità anni ’70, ’80 e ’90.

4MATTEO MAGNI

Polistrumentista e cantante dalle venature blues, pop e soul, con una grande attenzione alla vocalità, è arrivato alle fasi finali di numerosi contest nazionali. Il suo ultimo singolo è Walk Into the Fire.

5BLUAGATA

Band toscana con 5 anni di attività, ben conosciuta nei festival e sui palchi di tutta Italia, hanno già raggiunto traguardi importanti, come la finale di Sanremo Rock. L’ultimo album, nato durante la pandemia, si intitola Di stanze e nevrosi.

6ET/AL

Collettivo romano formato da 5 elementi, definiscono la loro musica “Art rock circolare dall’umore tetro e malinconico”. Sono attualmente al lavoro sul loro quarto album in studio.

7ULTRAMEGAidk

Progetto freschissimo, è di fatto una one-man band capitanata da Yuri Settembrini, marchigiano venticinquenne che fa dell’hardcore e del pop-punk il suo centro nevralgico. Il suo debutto discografico è ancora un work in progress.

8KURT ROYCE

Nome d’arte di Ottavio Pasotti, anni 27, nasce come un progetto pop-dance, ma viene ben presto influenzato da sonorità più cupe, come Lana Del Rey e Marilyn Manson. È al lavoro su nuovo materiale dall’impronta più rock.

9SECOND HEART

Un gruppo fondato ad hoc per il contest di Four Roses, con componenti provenienti dalla band torinese post-hardcore 11|34. Influenzato da emo e glam rock, è pronto a esplorare nuovi orizzonti e dimensioni partendo dal palco del Moonhouse.

10REVEL

Pseudonimo di Giuseppe Melricco, polistrumentista appassionato della scena punk americana, ha fondato le prime band alle superiori prima di dare vita al progetto solista Revel nel 2019. Il suo ultimo singolo è Dead Brain.

