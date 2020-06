È stato rimosso il bus abbandonato di ‘Into the Wild’

Come riporta ABC News, ieri è stato rimosso in Alaska il bus di Into the Wild – il film di Sean Penn del 2007 tratto da un libro omonimo uscito nel 1996, che racconta la storia di Christopher McCandless, un ragazzo di 24 anni che aveva deciso di trasferirsi in Alaska per vivere di ciò che avrebbe trovato in natura.

An abandoned city bus, made famous by the book “Into the Wild” and the movie of the same name, was airlifted out of the Alaska backcountry.

The bus has long attracted adventurers to the area. Some have had to be rescued or have died. https://t.co/Sywx2tRlsA pic.twitter.com/KNhezFliuN

