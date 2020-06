È morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafón

Come riportano diversi quotidiani in lingua spagnola, è morto oggi lo scrittore Carlos Ruiz Zafón, famoso per il romanzo L’ombra del vento. L’annuncio è stato dato dal suo editore, Planeta.

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.” La Sombra del Viento Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, uno de los mejores novelistas contemporáneos. Et recordarem sempre, Carlos! pic.twitter.com/KRJVEKSiAj — Editorial Planeta (@edit_planeta) June 19, 2020

“Ogni libro, ogni volumente che vedi qui, ha un’anima. L’anima della persona che l’ha scritto e di chi l’ha letto, l’ha vissuto e ha sognato con esso”, si legge nel tweet, che cita una frase de L’ombra del vento.

Zafón era stato descritto come l’autore spagnolo più letto dai tempi di Cervantes: le sue opere erano state tradotte in più di 40 lingue e gli avevano fatto vincere diversi premi, oltre che vedere più di 38 milioni di copie in tutto il mondo.

Secondo la stampa spagnola lo scrittore, che aveva 55 anni, era da tempo malato di cancro al colon e sarebbe morto nella sua casa di Los Angeles.