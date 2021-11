DJI Action 2 rivoluziona le tue riprese in 4K

Correre giù da una montagna, nuotare, giocare con i figli in un parco giochi. Non importa che attività stai facendo: da oggi c’è modo di registrare quei momenti in 4K, senza ingombi, senza pesi, con uno strumento facile intuitivo. È la nuova DJI Action 2 prodotta da DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotografia creativa, che ha deciso di reinventare le possibilità delle action cam compatte. DJI Action 2 è più piccola, più versatile e più potente e offre a chiunque gli strumenti e la sicurezza per immortalare la propria vita in video 4K cristallini.

“Abbiamo ridotto la nostra action cam ai suoi fondamenti e l’abbiamo ricostruita da zero”, ha detto Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. “DJI Action 2 incorpora la leggendaria tecnologia di DJI in una nuova serie rivoluzionaria di supporti e raccordi, rendendo la ripresa dei tuoi momenti più facile che mai”.

Il nuovo design modulare compatto e innovativo consente di portare DJI Action 2 ovunque: pesa solo 56 grammi, praticamente niente. Si può agganciare al casco di una bici, montare su una tavola da surf, portare sulla maglietta per registrare a mani libere. È resistente alla polvere, all’acqua e agli urti. E ha diverse configurazioni, accessori e periferiche che consentono un controllo illimitato.

Un sensore da 1/1,7 pollici registra video fino a 4K/120 fps per dettagli incredibili, mentre un FOV super ampio di 155° ti consente di immortalare l’intero ambiente circostante per riprese ancor più coinvolgenti. Un sensore di temperatura del colore di nuova implementazione aiuta la fotocamera a ripristinare i toni di colore in condizioni di illuminazione complesse e la registrazione subacquea per risultati più naturali. E per quanto riguarda il suono, il singolo microfono della fotocamera si combina con i tre microfoni del modulo per registrare gli audio da ogni direzione, creando un suono coinvolgente durante la riproduzione.

DJI Action 2 è disponibili per ora nella versione Dual Screen Combo, a 519 euro. La versione Energy Combo sarà disponibile dalla fine di novembre. La versione Power Combo costa invece 399 euro. Alcuni accessori sono inclusi – come il Cordino magnetico, il Supporto per adattatore magnetico e il Supporto per adattatore magnetico – mentre altri sono in vendita separatamente. Il sito è questo.