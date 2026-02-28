Directa sbarca al Festival di Sanremo con Rolling Stone: nasce il podcast ‘Blue Chips’

Oggi è il giorno della finale. Il Festival di Sanremo 2026 si chiude questa sera, con il Covo di Rolling Stone Italia che ha vissuto una settimana densa di musica, incontri e concerti. Tra gli appuntamenti di quest’anno, però, c’è stata una novità inaspettata. Directa, il broker di trading online più storico d’Italia, è sbarcato in riviera. È la prima volta che un’azienda fintech legata al mondo delle piattaforme di investimento sceglie Sanremo come palcoscenico, e l’ha fatto con un’idea precisa in testa.

Da trent’anni Directa offre a tutti l’accesso ai principali mercati finanziari. Scegliere di essere qui, nel mezzo della settimana più seguita d’Italia, significa voler parlare a un pubblico diverso, a persone che normalmente non si occupano di finanza, ma che potrebbero iniziare a farlo se spiegato con un linguaggio accessibile a tutti.

Una possibilità che da oggi si chiama Blue Chips, il podcast disponibile su Spotify e YouTube che racconta storie di vita dentro e fuori il mondo degli investimenti. Il lancio ufficiale è avvenuto ieri, venerdì 28 febbraio, durante i Music Business Talks organizzati da Rolling Stone, con uno speech intitolato Blue Chips LIVE condotto da Daniela Collu intervistata da Stefano D’Orazio, Direttore Commerciale di Directa.

Ma le novità in casa Directa non finiscono qui. Durante la prima serata del Festival, infatti, è uscito To The Moon, un brano scritto e prodotto con l’uso dell’intelligenza artificiale che racconta di ambizione e crescita, ma in un modo del tutto nuovo. Per le strade della città è comparso un gruppo di ragazzi con zaino e QR code da scannerizzare per ascoltare il brano e partire, metaforicamente, “To The Moon”.

Directa è partner ufficiale dell’evento Rolling Stone e Urban Vision, al fianco di brand internazionali. Ma quello che colpisce, al di là delle attività, è il senso di questa presenza. Un’azienda nata trent’anni fa per democratizzare l’accesso ai mercati finanziari, che oggi sceglie il Festival per portare il mondo degli investimenti a tutti.