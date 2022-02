Diadora e Madame pubblicano il loro ‘Manifesto’

«Un’esplorazione del senso di libertà che si trova solo nell’amicizia: un luogo emotivo dove non esistono artifici». Sono queste la parole chiave di Manifesto, nuova campagna video di Diadora che vede come protagonista Madame. Una gita tra amici al lago, un momento per rilassarsi senza pensare a quello che verrà dopo. La sintesi di un giorno perfetto in cui quattro amici riscoprono una leggerezza unica che cercheranno di trattenere il più a lungo possibile.

Madame è la voce narrante del video che potete vedere qui sotto, oltre a essere autrice del concept e ad aver scelto i suoi amici per la realizzazione del video che è solo l’inizio di una collaborazione tra la cantautrice e il brand.

La collezione è essenziale, con i colori tono su tono. Una capsule collection composta da Jogger, hoodie e t-shirt disponibili in tutte le taglie e disponibili dal 10 febbraio sul sito ufficiale e in tutti i negozi sportswear.

Il video: