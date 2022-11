Diabolik, a 60 anni dalla prima pubblicazione, diventa anche una serie audio

Le origini di un mito si perdono dietro le infinite pieghe della storia. Ma quelle di Diabolik, icona del fumetto nero italiano, risalgono a 60 anni fa, quando l’1 novembre del 1962 venne pubblicato il primo numero. C’è una leggenda che serpeggia nelle romantiche notti di Clerville. Voci che parlano di un criminale imprendibile, in grado di cambiare volto e di svanire come uno spettro, autore di alcuni dei colpi più sanguinosi della storia. Molti dubitano che un uomo del genere possa davvero esistere, ma quelli che credono in questa figura minacciosa sussurrano un nome: Diabolik. Per celebrare questa ricorrenza, il Re del Terrore ha colpito ancora ed è sbarcato su Audible (dal 24 ottobre). Per la prima volta tutti i personaggi e le ambientazioni del celebre fumetto avranno nuova vita in “Diabolik”, la prima serie audio che dà voce al personaggio nato dalla penna di Angela e Luciana Giussani, con le voci di Francesco Venditti, nei panni di Diabolik, Myriam Catania, che interpreta la celebre compagna Eva Kant e Claudio Moneta, nella parte dell’ispettore Ginko. Insieme a loro, più di 40 voci prestate da attori, doppiatori e da alcuni dei più amati lettori di audiolibri su Audible: Rosa Diletta Rossi, Roberto Ciufoli, Riccardo Bocci, Riccardo Mei, Edoardo Siravo e molti altri, con la partecipazione straordinaria del fumettista Mario Gomboli.

La serie audio è un viaggio ricco di colpi di scena e avventure a tinte fosche, per ripercorrere insieme le storie più famose dello spietato ladro che semina il panico nella città di Clerville. Puntata dopo puntata si conosceranno le ragioni profonde della rivalità con l’ispettore Ginko, il segugio incaricato di fermarlo, fino all’incontro ricco di infiniti misteri e intrighi con Eva Kant, sua celebre compagna con cui ha formato un duo criminale che ha affascinato e un immenso pubblico di lettori. In dieci episodi da 40 minuti l’uno, la serie rende omaggio a un’icona con restando fedele ai matertiali originali, portandoci nei meandri misteriosi della saga.

Le puntate della serie audio:

1 – Il Re del Terrore (Parte 1)

2 – Il Re del Terrore (Parte 2)

3 – Nei sotterranei di Clerville

4 – L’arresto di Diabolik

5 – Atroce vendetta

6 – La morte in pugno

7 – Io sono Diabolik (Parte 1)

8 – Io sono Diabolik (Parte 2)

9 – Gli occhi della pantera (Parte 1)

10 – Gli occhi della pantera (Parte 2)