Dal 19 gennaio l’opera di Sergi Cadenas al Museo delle Illusioni di Roma

Presentata ieri, 18 gennaio, la nuova attrazione del Museo delle Illusioni di Roma, l’opera NIÑA-LOBO dell’artista spagnolo Sergi Cadenas. Il dipinto si va ad aggiungere alla già ricca offerta del Museo, che comprende una stanza ruotata, una stanza della simmetria, un “tavolo dei cloni” e, tra le altre, anche una stanza dei colori e una che presenta l’illusione ottica dell’infinito.

Come tutte le attrazioni all’interno del Museo, l’opera di Cadenas non è quello che sembra: camminando da sinistra a destra si può ammirare il volto di una graziosa bambina dai capelli biondi, ma man mano che ci si sposta la figura si trasforma in un lupo vorace.

L’inaugurazione anticipa una seconda esposizione di Cadenas su Milano: infatti, dal 26 gennaio sarà disponibile un’opera tridimensionale dell’artista anche al Museo delle Illusioni del capoluogo lombardo.

Così, il Museo delle Illusioni continua a confermarsi come un esempio parallelo per la fruizione dell’arte e della cultura, improntato all’interattività, alla meraviglia e al divertimento. Un esempio? L’uso della fotocamera non solo è consentito, ma incoraggiato, per portarsi a casa l’esperienza completa.

Con una collezione composta da più di 70 attrazioni attorno alla scienza, in particolare fisica e psicologia, il Museo permette ai visitatori di imparare molto sulla prospettiva, la percezione ottica, il cervello umano e la scienza. Il Museo delle Illusioni di Roma si trova in via Merulana 17, vicino alla stazione Termini. Per informazioni: inforoma@museoillusioni.it.