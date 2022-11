Cuffie, auricolari, speaker: Rolling Stone e SBS lanciano la prima collezione insieme

Di accessori per l’audio ce ne sono tanti, è vero, ma solo quelli nati dalla collaborazione tra Rolling Stone e SBS assicurano agli appassionati di musica un’esperienza di ascolto unica. Rolling ha infatti scelto SBS, azienda italiana con una lunga storia nel mondo degli accessori per smartphone e tablet, per lanciare la nuova collezione di cuffie, speaker e auricolari senza fili caratterizzati da sound di assoluta qualità e design sofisticato.

I protagonisti di questa collezione sono tre:

Sopop – auricolari che si collegano, senza fili, a smartphone e tablet. Punto forte la tecnologia True Wireless Stereo che permette di associare automaticamente tra di loro gli auricolari (senza bisogno di perdersi nelle impostazioni del Bluetooth). I tasti touch multifunzione presenti su entrambi gli auricolari, poi, consentono di gestire tutte le funzioni (chiamate, ascolto musica, regolazione del volume) con un semplice tocco.

La ciliegina sulla torta è la custodia che funge anche da basetta di ricarica: può alimentare i Sopop fino a tre volte.

Band – speaker wireless da 5 Watt di potenza. Elevate prestazioni, finiture di pregio, comodi tasti multifunzione e possibilità di collegarlo a un cavo AUX: un accessorio estremamente versatile per ascoltare la musica. Oltre ad essere molto compatto, questo speaker ha un’autonomia in ascolto musica di circa sei ore ed è resistente agli schizzi d’acqua. Inoltre, sfruttando la tecnologia True Wireless Stereo, è possibile associare tra loro due speaker Band per vivere un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Band M8 – cuffie wireless con tasto di attivazione dell’assistente vocale. Sul padiglione auricolare sono presenti due tasti: uno per attivare Siri o l’assistente Google, l’altro per regolare il volume e gestire musica e chiamate. I padiglioni auricolari sono imbottiti e inclinabili: avvolgono l’orecchio isolandolo dall’ambiente esterno e garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva. Le aste, oltre ad essere regolabili, sono anche pieghevoli. È sufficiente ripiegarle su sé stesse per riporre comodamente Band M8 in borsa o nello zaino.

Insomma, la nuova collezione Rolling Stone vuole rendere più facile, sicura e divertente la tecnologia di uso quotidiano: Missione compiuta.