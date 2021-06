Cristiano Ronaldo fuori dal campo campione di stile con CR7 Eyewear

Ogni epoca ha i suoi miti, ma alcuni sono in grado di andare oltre al proprio tempo, diventando leggende. Non c’è forse miglior definizione per Cristiano Ronaldo: leggenda.

Ogni stagione sportiva di Cristiano Ronaldo ha degli obiettivi che travalicano il senso del qui e ora. Nell’ultima stagione, ad esempio, Ronaldo si è tolto lo sfizio di superare – per reti complessive in carriera – la storia del calcio mondiale, O Rei Pelé. Con 777 goal segnati, Ronaldo è ora secondo nella classifica di tutti i tempi, con la possibilità di superare, a breve, Josef “Pepi” Bican, che con 805 segnature mantiene il primato dal lontano 1955. Perché nessun record sembra al sicuro di fronte alla preparazione atletica e mentale del campione portoghese.

Quest’anno – come ogni anno – Ronaldo ha allungato ulteriormente la sua personale lista di record. Con 29 goal ha vinto la classifica marcatori della serie A (sebbene l’anno scorso avesse sfondato quota trenta, con 31 centri), riportando il primato a casa Juventus dopo tredici anni, ovvero da Alessandro Del Piero per la stagione 2007/2008. Per i bianconeri il portoghese ha siglato 101 goal in 133 partite, una statistica mostruosa se si pensa che sia avvenuta in soli tre anni. A livello di team, con la conquista della Coppa Italia dello scorso 19 maggio, Ronaldo ha anche completato un suo personale grande slam: vincere tutti i trofei possibili nelle maggiori leghe nazionali, Serie A, Liga, Premier. E la stagione non è finita qui, perché Ronaldo e il suo Portogallo sono gli underdog di questi Europei, pronti a bissare il successo di Francia 2016 nella finale dell’11 luglio a Wembley. Perché questo è ciò che fanno le leggende; provarci sempre.

Ma come ormai tutti sappiamo, Ronaldo non è solo un calciatore. Con 295 milioni di follower è l’essere umano più seguito su Instagram dove, tra frasi motivazionali e continue foto di festeggiamenti per goal e vittorie, spesso apre le porte della propria vita privata per piccoli e spensierati ritratti di famiglia. Una macchina da record, con il cuore rivolto costantemente alla sua famiglia. Quindi non solo calciatore, non solo uomo immagine, non solo padre di famiglia, ma anche entrepreneur di successo.

Cristiano Ronaldo ha da poco lanciato la nuova collezione della sua linea CR7 Eyewear in collaborazione con Italia Independent, il brand di Lapo Elkann. Spensierata, divertente, originale, la nuova collezione CR7 Eyewear racconta l’uomo che – attraverso sacrifici, dedizione, passione – ha rivoluzionato per sempre il mondo del calcio e dello sport. La nuova collezione introduce – per la prima volta – gli occhiali da vista accanto alla consueta modellistica sole. Interamente realizzata in acetato, BD, la famiglia premium targata CR7 Eyewear, è impreziosita da dettagli in metallo inseriti all’interno della montatura, come i fregi con il numero 7 (tanto caro al campione lusitano) e il logo CR7. MVP, invece, è la famiglia sporting-chic di CR7 Eyewear, realizzata in TR90, materiale ultra-leggero, arricchita da contrasti fluo per un look che non passa inosservato. Completano la personalizzazione del prodotto le lenti – piene, sfumate o polarizzate – con firma di Cristiano realizzata con tecnica laser. Occhiali pensati per chi nella vita vuole essere anche un campione di stile.