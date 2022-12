Cracco x Zacapa, il regalo perfetto per questo Natale

Il vantaggio della nostra epoca è che i confini si stanno sempre più dissolvendo. In questo modo, tradizioni e culture centenarie hanno potuto conoscersi, scoprirsi, contaminarsi nel loro viaggio intorno al mondo, dando via a nuove realtà e nuove possibilità di cui possiamo fruire e godere, in una continua e affascinante celebrazione.

È proprio su questa possibile condivisione che nasce la collaborazione tra Rum Zacapa, il distillato che nasce dalle terre del Guatemala e Carlo Cracco, chef stellato e imprenditore del mondo del food. Un viaggio che dal Centro America arriva fino all’Italia e che trova terreno fertile su alcuni valori comuni come l’enorme attenzione alle materie prime e al prodotto e la celebrazione della tradizione in chiave innovativa e contemporanea. Gli insegnamenti della storia e la creatività del futuro, qui assieme: Rum Zacapa e Carlo Cracco.

Da questa collaborazione, prende quindi vita il regalo perfetto per celebrare le imminenti festività e il Natale: il kit Cracco x Zacapa, un fine pairing tra Zacapa 23 – uno dei più celebri rum al mondo elaborato con miele vergine di canna da zucchero e invecchiato a più di 2.300 metri d’altezza in Guatemala – e il panettone con glassa al cioccolato e ciliegie candite dello chef. Come ha raccontato lo stesso Cracco, entrando a fondo nell’idea di questo matrimonio di sapori: «Abbiamo cercato il modo migliore per raccontare un itinerario sensoriale che, partendo dalle terre vulcaniche del Guatemala, potesse arrivare sulla tavola degli italiani esaltando le materie prime alla base così di Zacapa, come del mio panettone. Nasce con questo proposito la limited edition Cracco x Zacapa: la corposità del cioccolato, che affonda a sua volta le radici in scenari esotici ma a noi ormai vicini, e la dolcezza della ciliegia candita si sposano con il gusto deciso e rotondo del rum, reinterpretando un caposaldo della tradizione natalizia e dello spirito di convivialità che quest’occasione porta con sé».

Una combinazione perfetta per animare le tavole festive con il ritmo latino dolce e suadente del Rum Zacapa, ideale per le situazioni conviviali o per un regalo sicuramente molto apprezzato. Il confanetto Cracco x Zacapa, in limited edition, sarà disponibile su CraccoExpress, con consegne in tutta Italia.