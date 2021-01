Cos’è Kampaay, la prima startup italiana di “Event-as-a-Service”

Kampaay è l’innovativa piattaforma digitale che mira a rivoluzionare il settore dell’organizzazione di eventi aziendali. Vera prima piattaforma di Event-as-a-Service, nata a Milano, eroga servizi per eventi fisici e virtuali, funzionando come un Marketplace che collega organizzatori di eventi con professionisti e fornitori dell’industria. La piattaforma Kampaay permette a queste due dimensioni di incontrarsi in maniera semplice, trasparente e digitale, con lo scopo di soddisfare le esigenze di entrambe le parti. L’utente può selezionare in autonomia tutti i servizi di cui necessita e organizzare l’evento in pochi click. Grazie a questo approccio si risparmia tempo e denaro, riuscendo ad organizzare un evento in pochi click. E, dopo questo anno difficile che ha colpito in primis il settore degli eventi, Kampaay ha pensato a soluzioni per ridurre le distanze, sviluppando format basati su esperienze virtuali.

Diversi per tipologia e durate, tutti includono kit recapitati a casa dei partecipanti, con tutto l’occorrente per partecipare agli eventi digitali. Quattro le macro categorie: Live Bartending, Digital Tasting, Digital Experience e Virtual Catering. Tutte le informazioni sul sito ufficiale.