Cosa vuol dire “lavorare da casa” secondo Banksy

Se sopravvivrò a questa quarantena, sarà anche grazie al mio cane

Posted in: Opinioni

In una situazione in cui di normale non c’è nulla, un cucciolo è diventato il gancio che ci impedisce di scivolare nell’indolenza, che ci tiene ancorati a consuetudini che non sono state intaccate da divieti e dall’angoscia generale