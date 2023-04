Con Ploom X iniziano i 5 minuti più illimitati di sempre

Ci sono tanti modi di lanciare un prodotto sul mercato ma sicuramente uno dei più affascinanti è farlo in pubblica piazza, con una festa, aperta a tutti. Questo è ciò che JTI ha voluto fare giovedì sera a Milano per presentare al pubblico il suo nuovo device, Ploom X, un mix di innovazione e cura dei dettagli che si pone l’obiettivo di far sentire ogni consumatore “Truly Unique”.

Al claim “5 minuti possono durare molto più di quanto immagini”, che si rifà alla nuova tecnologia di Ploom X che permette 5 minuti di tiri illimitati in ogni sessione di fumata, Via Garibaldi 104 è diventata, per una sera, il centro della festa di Ploom X, lanciato in anteprima nel mercato italiano.

Il pubblico, e i passanti incuriositi, si sono così raccolti sotto la grande affissione del nuovo Ploom X per assistere ad una serie di giochi visuali di videomapping che hanno scandito il lancio del nuovo device, festeggiato con un dj set di Andrea Damante, comparso in una consolle piazzata a mezz’aria, proprio all’interno dell’affissione, per animare Via Garibaldi 104 a suon di tracce house. Il modo migliore per presentare un prodotto in un’esperienza davvero “Truly Unique”.

Sotto il palco si trovavano invece Ensi, Ethan e Rossella Essence, i tre artisti che hanno partecipato al format di Rolling Stone e Truly Unique People, 5 minuti sono una vita, in cui si sono aperti condividendoci i cinque minuti che gli hanno cambiato la vita.

Da un lato c’è Ensi, peso massimo del rap italiano, che ha ricordato di quando ha vinto il contest di freestyle 2theBeat, il più prestigioso in Italia, trasformandosi da rookie che fino a quel momento viveva la via «alla ricerca di quei 5 minuti» a vero artista capace di ispirare le generazioni successive.

Ethan ha raccontato invece di quando ha cantato per la prima volta davanti ad un grande pubblico, in un festival a Piazza Maggiore a Bologna, con «il cuore in gola», il momento in cui ha capito che era quello ciò che voleva fare nella vita.

Rossella Essence invece, da dj e producer, è tornata indietro alla sua prima volta in consolle, quando ciò che fino a quel momento era un gioco si è trasformato in un lavoro. Così è come lo racconta: «Prima di quei 5 minuti mi mancava la sicurezza di fare questo nella vita, quello è stato il primo momento in cui ho davvero creduto in me stessa e adesso questo è il mio lavoro».