Con OPPO, moda e tecnologia sfilano in passerella

In occasione della Milano Fashion Week, OPPO, fra le aziende leader nel settore degli smart device, è scesa in passerella al fianco dello stilista Marco Rambaldi nella suggestiva cornice del Chiostro Cappuccio di Milano.

Moda e tecnologia insieme per generare un racconto inedito della nuova collezione. Una collaborazione nata dalla visione di OPPO nel concepire la tecnologia come una vera e propria forma d’arte e dal considerare il design come un elemento fondamentale e fortemente distintivo nella progettazione dei propri device. Guardate qui:

I nuovissimi smartphone della OPPO Reno6 Series, Reno6 Pro e Reno6, hanno giocato durante la sfilata un duplice ruolo: accessorio tecnologico per completare alcuni dei look della collezione PE2022 ma anche strumento interattivo per immortalare le emozioni delle modelle durante il catwalk.

«Abbiamo creato una connessione tra i nuovi e i vecchi oracoli» ha dichiarato Marco Rambaldi.