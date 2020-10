Con COLD.RDY il meteo non è più un problema

adidas presenta COLD.RDY, ultimo capitolo della collezione .RDY, studiata per proteggere dagli agenti atmosferici. È realizzata con materiali resistenti e traspiranti che trattengono il calore per un isolamento ottimale, e al tempo stesso favoriscono la circolazione dell’aria e la gestione dell’umidità per mantenere il corpo asciutto.

Sport, prestazioni e stile le parole chiave della collezione che reinterpreta l’abbigliamento sportivo outdoor con dettagli ispirati al design delle divise militari, con le cuciture che garantiscono flessibilità e libertà di movimento.

Josefine Aberg, VP Design di adidas, ha dichiarato: «Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un aumento senza precedenti nella ricerca di contenuti legati all’allenamento. Già solo l’app adidas Training ha evidenziato un incremento del 125% rispetto all’anno scorso. Oltre ad allenarci e muoverci di più, tendiamo a immergerci nella natura per provare un senso di libertà e recuperare il tempo passato in casa per via del lockdown. Ma se da un lato gli spazi aperti sono diventati un santuario del fitness e del benessere, dall’altro le rigide condizioni climatiche costituiscono uno dei principali ostacoli all’esercizio nei mesi invernali, come dimostrano i minimi storici registrati lo scorso inverno nelle città più rappresentative. Il meteo è diventato uno dei principali fattori esterni tra quelli che incidono sulle performance, ed è per questo che abbiamo deciso di creare una collezione capace di proteggere dai fenomeni atmosferici: in questo modo, gli atleti possono allenarsi senza distrazioni».





Fra le proposte chiave della collezione COLD.RDY troviamo il Parka imbottito Prime COLD.RDY, la maglia da allenamento con collo alto e maniche lunghe, la giacca senza maniche imbottita, il thight con taglio a compressione e girovita alto e la felpa Z.N.E. COLD.RDY Athletics, tutto realizzato in materiale isolante per mantenere il corpo caldo e asciutto, mentre il tessuto Alphaskin fascia i muscoli per favorire il dinamismo durante gli allenamenti più intensi.





La collezione COLD.RDY è disponibile dal 16 ottobre su adidas.com e tramite l’app adidas.