Una delle mode principali si è diffusa a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, legata indissolubilmente a uno stile musicale: si sta facendo riferimento al grunge. Trattandosi di un mood alternative rock, si eleva a vero e proprio stile estetico e di vita, anche grazie al contributo in tal senso de I Nirvana e Kurt Cobain, i quali si affermano come icone pop dell’outfit disordinato. A distanza di 30 anni, ancora oggi si parla di quel trend musicale che non è mai andato via, così come lo stile estetico.

Il grunge è sì nato a Seattle, ma in pochi anni ha saputo rendersi universale perché ha cominciato a ‘parlare’ alle persone di tutto il mondo, e attualmente è ancora in voga. Basti osservare alcune celebrità contemporanee, come ad esempio Kate Moss, le gemelle Olsen e Johnny Depp, per rendersi conto che indossare outfit grunge è possibile a qualunque età e per qualsiasi genere. Come creare degli outfit grunge? Ecco quali sono gli indumenti necessari per adottare questo stile.

Il ritorno dello stile grunge: dagli anni ‘90 all’epoca contemporanea

Lo stile grunge è vivissimo dagli anni ‘90, ma è tornato alla ribalta nell’epoca contemporanea grazie alla fantasia di molti noti stilisti, tra cui Hedi Slimane, e una grande quantità di celebrità. In ogni caso, ci sono testimonianze nella moda con le quali è possibile comprendere che il grunge non è mai tramontato, ma è costantemente presente nella vita delle persone. Un esempio su tutti è dato dalle Dr. Martens, così come dalla biker jacket, e le nuove generazioni hanno così avuto un approccio diretto con lo stile grunge. Essendo di indole nostalgica, sia i millennials che i giovani della generazione Z indossano indumenti come le mini gonne in tartan, i cardigan oversize e i jeans larghi, apportando un update al grunge.

Come creare lo stile grunge oggigiorno

In tanti prediligono lo stile grunge oggigiorno, e per creare degli outfit ad hoc bisogna seguire determinati passaggi. Il primo riguarda la scelta di abiti comodi e dalle fantasie eccentriche, magari virando su colori dalle tonalità scure; successivamente, si devono abbinare gli indumenti senza particolare razionalità, bensì mescolando le differenti tonalità e le texture di ciascuno. Per indossare il grunge, è necessario avere capi d’abbigliamento abbondantemente usati, addirittura logori, per cui è bene rispolverare vecchi jeans strappati. Infine, l’oversize riscuote sempre ampio successo, e perciò si suggerisce di indossare felpe di una o due taglie più grandi, nonché giacche à la gaçonne. Per l’acquisto di felpe variegate e adatte per creare un outfit grunge, il consiglio è di dare uno sguardo a Galiano Store, piattaforma leader nell’ambito. A tal proposito, è importante segnalare in aggiunta che Galiano Store può rappresentare una soluzione vantaggiosa per poter creare outfit di qualunque stile si desideri. Infatti, il suddetto portale è ormai un punto di riferimento per l’alta moda, presentando sul sito molteplici opzioni di acquisto come: capi d’abbigliamento firmati per coloro che preferiscono indossare abiti eleganti; felpe oversize meno impegnate per chi intende vestire grunge; accessori funzionali per ciascuna tipologia di abbinamento. Insomma, qualunque sia la volontà del cliente, Galiano Store presenta la soluzione più adatta, tra pantaloni, jeans, giacche firmate e felpe di ogni genere, ma soprattutto è impressionante la quantità di brand rinomati che mette a disposizione per gli amanti dell’alta moda.

Gli indumenti necessari per vestire grunge

Per vestire grunge ci sono proprio degli indumenti ai quali non è possibile rinunciare, ed è bene sapere di quali si parla. L’emblema di questo stile è la camicia di flanella a quadri, da indossare rigorosamente come giacca poiché si presuppone l’acquisto di un modello oversize, magari da combinare con un pantaloncino in jeans. In alternativa, andranno benissimo le felpe oversize. Il noto cardigan di Kurt Cobain all’Unplugged ha fatto scuola, per cui bisogna procurarsi un modello smile, confortevole e dai colori spenti.

Per completare l’outfit servono assolutamente delle calze strappate dai colori accesi e dalle fantasie eccentriche, così come urgono gli skinny neri. Un paio di anfibi andrebbero a pennello, poiché sono simbolo del grunge anni ‘90. Il trench di pelle è un altro caposaldo a cui far riferimento per poter vestire questo stile piuttosto gotico. Per le donne, il consiglio per creare in poco tempo un outfit grunge consiste nell’indossare una semplice t-shirt nera, un paio di jeans strappati accompagnati da un accessorio come una collana fine; per concludere, si uscirà di casa con i capelli effetto spettinati e il rossetto pump.