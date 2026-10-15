Cher, JENNIE e Grace Jones indossano la storia di Moncler

Negli anni Cinquanta Lionel Terray era uno degli alpinisti più forti al mondo, e tra i primi a portare in quota i piumini di un piccolo marchio nato nel 1952 sulle Alpi francesi. Proprio le sue fotografie d’archivio sono il punto di partenza di Re/Icons, la nuova collezione con cui Moncler riprende alcuni dei suoi modelli storici e li ripensa per oggi. A indossarli, nella campagna fotografata e diretta da Gabriel Moses, ci sono tre artiste che con l’idea di aprire una strada hanno avuto parecchio a che fare: Cher, JENNIE e Grace Jones.

Moses mette le tre artiste al centro di una folla, e ogni scena prende spunto dalla loro storia. Cher porta la giacca Himalaya in bianco e la Verone in nero, con una sciarpa gialla che richiama l’abito firmato Bob Mackie indossato in The Cher Show, il varietà che conduceva negli anni Settanta. Nel corto che accompagna la campagna rifà il gesto con cui apriva quelle puntate, e intorno a lei i ballerini cominciano a muoversi. «I pionieri erano persone forti», dice. «Significa continuare, non arrendersi e saper essere grati». È una frase che suona decisamente credibile detta da chi ha attraversato sessant’anni di pop cambiando pelle più volte.

JENNIE, cresciuta artisticamente con le BLACKPINK e oggi tra i volti più riconoscibili della sua generazione anche da solista, indossa la Karakorum nera e il gilet Tibb color caramello, in mezzo a una folla di persone arrivate da ogni parte del mondo. «Il mio sogno più grande è continuare a scoprire nuove versioni di me stessa che ancora non conosco», racconta.

Per Grace Jones la Karakorum diventa viola scuro, un rimando diretto alle immagini costruite insieme a Jean-Paul Goude, il fotografo e regista con cui negli anni Ottanta ha dato forma a copertine come quella di Island Life. Intorno a lei ci sono figure che ne copiano i lineamenti e il trucco, e il gioco tra originale e imitazione è lo stesso su cui Jones ha costruito la propria immagine. «Mi piacciono le sfide che mi fanno sentire di aver realizzato qualcosa che sembrava impossibile», spiega.

La collezione Moncler Re/Icons è disponibile da oggi in una selezione di boutique del marchio e su moncler.com.