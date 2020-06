Cesare Cremonini è nella bufera per il nome della sua donna delle pulizie

Durante l’ultima puntata di E poi c’è Cattelan, andata in onda martedì 23 giugno su Sky, c’è stata una conversazione tra il conduttore e il cantante Cesare Cremonini che sta scatenando un polverone in queste ore: il tema è la donna delle pulizie di Cremonini, e nella fattispecie il suo nome.

“Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome”, ha detto Cremonini, ridendo.

Io lo pubblico perché solo a leggerlo non ci credevo, ho dovuto vedere con i miei occhi perché non pensavo fosse possibile dire certe cose con tanta leggerezza e ridendoci sopra. Eh niente, anche #Cremonini grande delusione pic.twitter.com/rdEEXKLPD7 — agata (@SaraTuan_) June 26, 2020

Ma in molti non hanno apprezzato l’uscita. Su Twitter, “Cremonini” è trending topic con centinaia di tweet che attaccano sia il cantante per il disprezzo con cui ha dimostrato di trattare la sua donna delle pulizie (tanto da non chiamarla nemmeno per nome), sia l’atteggiamento di Alessandro Cattelan, che fronte all’uscita ha cercato di cambiare discorso – atteggiamento inadeguato secondo molti commenti.

Per rispondere alle critiche, oggi Cremonini ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede la sua donna delle pulizie. ” Ci mancava solo la polemica”, dice all’inizio del video, abbracciandola.