‘Celebrity Wines’, il documentario sul rapporto tra il vino e le celebrità

Le colline italiane sono un insieme incredibile di storie, di passioni che vanno oltre le note di una canzone o i confini di un set cinematografico. Ecco perché il documentario Celebrity Wines, prodotto da My Personal Italy e RS Productions, sta catturando l’attenzione anche fuori dal circuito degli appassionati di vino.

Avevamo già raccontato come il documentario stesse attirando parecchia attenzione e generando aspettative. Le riprese stanno continuando anche grazie all’entusiasmo crescente. Il vino è uno degli argomenti più interessanti della nostra cultura alimentare e scoprire i segreti e le storie dietro le bottiglie prodotte dalle celebrità che hanno scelto l’Italia come cornice per coltivare la loro passione enologica è sicuramente una storia di interesse. Tra i nuovi protagonisti che si aggiungono alla lista di intervistati ci sono nomi eccellenti del calibro della regista britannica Trudie Styler e dello chef stellato Carlo Cracco.

Trudie Styler, nota non solo per il suo talento dietro la macchina da presa ma anche per la sua collaborazione con Sting (che tra le altre cose è anche suo marito) nella produzione di vino, racconta come questi vini siano ispirati dalla musica del cantante. Accanto a lei, l’enologo Riccardo Cotarella svela i segreti che si celano dietro ogni sorso, rendendo ogni bottiglia un tributo alla musica e al territorio che li ha visti nascere.

Mentre Trudie Styler porta il suo tocco britannico sulle colline fiorentine, Carlo Cracco e sua moglie Rosa Fanti si immergono nel cuore dell’entroterra romagnolo per dare vita ai loro vini. La passione e la dedizione che mettono nel loro lavoro si riflettono in ogni bicchiere, raccontando storie di territorio e radici famigliari.

Ma Celebrity Wines non è solo un catalogo di vanità e di etichette firmate da volti famosi. È in realtà un viaggio intrigante nel mondo dell’enologia italiana, arricchito da aneddoti, segreti e confessioni raccontate tra un brindisi e l’altro. Le preferenze culinarie di Carlo Cracco, l’amore di Al Bano, il vino del cuore di Sting e la passione di Ronn Moss per la Puglia sono solo alcuni dei dettagli gustosi che il documentario ci racconterà.

Diretto con maestria da Giacomo Arrigoni e interpretato dalla brillante Esmeralda Spadea insieme a My Personal Italy e RS Productions, Celebrity Wines promette di raccontare in un modo nuovo e coinvolgente uno degli argomenti per eccellenza della cultura italiana attraverso un approccio internazionale e un’ambizione globale.

Mentre aspettiamo di vedere il prodotto finito, possiamo immergerci nell’atmosfera del documentario seguendo la pagina Instagram ufficiale di Celebrity Wines (@celebrity_wines).