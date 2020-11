Cartier sceglie i talenti creativi per il nuovo Pasha

L’ha scelto anche Ghali, nel video del suo ultimo singolo Barcellona. Parliamo del Pasha de Cartier, modello appena rilanciato nell’orologeria della Maison. Un orologio che da sempre ha incarnato una certa idea di successo e che oggi ha una nuova squadra di nuovi ambasciatori. Talenti multidisciplinari e creativi che hanno coltivato la propria unicità, proprio come Ghali. O come l’attrice inglese Maisie Williams, l’attore Rami Malek, i musicisti Troye Sivan, Willow Smith e Jackson Wang, che si sono affidati al coraggio per affermarsi e avere fiducia nella loro creatività e versatilità.

Li trovate qui sopra forografati da Craig Mcdean. Qui invece un frame di Barcellona:

«Fin dalla sua creazione negli anni ’80, Pasha ha incarnato una certa idea di successo direttamente legata al suo design estroverso, potenza e anticonformismo grafico. È tagliente come sempre e in sintonia con la nuova generazione di creatori di oggi. Questi nuovi ambasciatori del Pasha devono il loro successo alle loro differenze, creatività, connettività, talenti multidisciplinari e generosità». Parola di Arnaud Carrez, Direttore Marketing e Comunicazione Internazionale di Cartier.

Non resta che vedere il video completo: