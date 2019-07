Cardi B ha scoperto un modo per far crescere istantaneamente le unghie

Che Cardi B avesse tante doti non era un mistero, ma questa volta ci siamo stupiti anche noi. Oltre a cantare, rappare, recitare e ballare come una Dea, la rapper americana ora riesce a farsi crescere le unghie a dismisura all’istante, a piacimento.

Si chiama Nails ed è la nuova campagna messa in piedi (e ai piedi) da Reebok, che ha coinvolto la cantante catapultandola in un salone di bellezza dal sapore anni ’80. Non un’epoca a caso, ma proprio quella a cui risalgono le sneaker Club C che oggi, invariate, si fregiano semplicemente del titolo di Vintage.

Mentre sta parlando (ovviamente) di uomini con la sua vicina di casco da parrucchiere, Cardi nota che una delle sue Reebok Club C è slacciata. Così, nel più surreale degli spot che vedrete quest’anno, con nonchalance la trapper allunga le sue unghie a dismisura, fino a toccare i lacci che vengono prontamente annodati di nuovo, fra lo stupore dei presenti.

Il merito è di Nailed It, integratore miracoloso che “promette” unghie che sono sostanzialmente delle liane, dei tentacoli. È solo l’ultima trovata di un’artista che ha già stupito abbondantemente tutti e che quindi è il volto perfetto per Sport The Unexpected, una campagna che ha fatto dell’inaspettato il proprio punto cardine.