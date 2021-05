7 Maggio 2021 12:59

#Capovolgi_Mi: la risposta del milanese al fermo dato ai locali

Un'iniziativa per sperimentare un vassoio in cartone riciclato che, capovolto, si trasforma in un agile piano dove poter appoggiare - e di conseguenza consumare con agio e brio - il proprio aperitivo, indispensabile per la pandemia