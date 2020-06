Canova e Motta live in acustico per Wild Turkey

Canova e Motta, due nomi di punta della scena musicale indipendente italiana: sono loro i primi protagonisti di Wild Stories Unplugged di Wild Turkey, una serie di live acustici in cui gli artisti si esibiscono voce e chitarra in performance raccolte, intime, attraverso cui emergono tutta la carica genuina dei loro pezzi e tutta la loro autenticità.

Wild Turkey è un marchio storico del bourbon americano, simbolo di indipendenza e trionfo dell’artigianalità. Gli stessi valori di musicisti veri, talenti puri come Canova e Motta, cresciuti lavorando sodo, canzone dopo canzone, concerto dopo concerto, senza mai scendere a compromessi. Naturale quindi che Wild Turkey abbia scelto loro per raccontare un modo comune di vivere il mondo.

«Senza la vita non ci sono le canzoni», dice Matteo Morbici dei Canova: è infatti dalla quotidianità che nascono i loro pezzi, storie in musica condivise con i propri fan. Canzoni come quella suonata nel primo episodio di Wild Stories Unplugged di Wild Turkey al cocktail bar The Soda Jerk di Verona: Vita sociale, il primissimo successo dei Canova nel 2017, interpretato in quest’occasione da Matteo, voce e chitarra acustica, insieme al compagno di strada Fabio Brando alla chitarra elettrica.

«Ai tempi non eravamo assolutamente nessuno» ricorda Matteo, «ma il pezzo è diventato virale grazie all’ascolto e alla condivisione dei fan. E in quel momento ci siamo resi conto che qualcosa stava effettivamente cambiando». Il duro lavoro è stato ripagato dall’affetto e dal calore del pubblico e i Canova, da band underground, sono diventati una delle realtà più solide del nuovo pop italiano: «Ho capito che le persone ascoltavano le nostre canzoni e ne facevano un loro mondo».

Le canzoni e lo scorrere del tempo sono sempre al centro di tutto, come spiega Motta, secondo ospite di Wild Stories Unplugged di Wild Turkey: «C’è sempre un tempo per ogni cosa, come il tempo giusto per fare uscire una canzone. Nel mio caso, l’unica cartina al tornasole che ho per capire quando è il momento giusto è quando, riascoltandola, mi emoziono».

Ed è La nostra ultima canzone a emozionare profondamente in versione acustica in Wild Stories Unplugged di Wild Turkey, un live essenziale – voce, chitarra, anima e cuore – registrato al cocktail bar Jerry Thomas di Roma. Un pezzo tratto dal secondo album di Motta, Vivere o morire del 2018.

E nel caso di Motta, davvero, il valore del tempo che passa è il segreto per distillare un successo, proprio come per il bourbon Wild Turkey. Prima dell’exploit solista, prima del Festival di Sanremo, Francesco Motta ha fatto la gavetta vera, esibendosi come busker, musicista di strada, ovunque, Irlanda compresa dove sì ha vissuto e fatto tesoro di wild stories, storie selvagge, genuine, autentiche.

Oltre dieci anni di carriera, come batterista-cantante dei Criminal Jokers e poi come cantautore solista, hanno fatto di Motta una delle voci più apprezzate e più vere della musica italiana indipendente. Tutto grazie a coraggio e perseveranza.

Aged longer for more charachter, come insegna il motto di Wild Turkey. Il tempo che passa aggiunge valore alle cose, vale per il bourbon come per Canova, Motta e gli altri ospiti delle prossime attesissime puntate live di Wild Stories Unplugged di Wild Turkey.