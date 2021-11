Buon compleanno Alexa, assistente vocale insostituibile

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ha appena compiuto tre anni (sette negli Stati Uniti). È entrata nelle case degli italiani con la musica: la musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita, con 280 milioni di ore di streaming nell’ultimo anno in Italia (brani più richiesti: Malibù di Sangiovanni e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, oltre a Baby shark). E poi li ha conquistati aiutandoli a cucinare.

Quest’anno sempre più Alexa è stata infatti usata per farsi aiutare nel preparare ogni genere di pietanza, sfruttando la collaborazione con GialloZafferano e la possibilità di impostare timer e sveglie per controllare la cottura, aggiungere gli ingredienti alla lista della spesa, o consultarla dal supermercato. I numeri lo provano: 5 milioni di ricette consultate nel 2021 in Italia. Le più mangiate: spaghetti alla carbonara, tiramisù, pancake allo sciroppo d’acero.

“Nei primi tre anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e solo nel 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa”, ha detto Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Italia. “Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto ‘ti voglio bene'”.

E Alexa se l’è meritato, perché ha semplificato notevolmente la vita degli utenti in Italia, aiutandoli nella loro routine quotidiana. Ad esempio accendendo la macchina del caffè la mattina, accedendo e spegnendo le luci, dando le previsioni del tempo e le notizie del giorno pronunciando solo “Alexa, buongiorno”. Solo nel 2021 Alexa ha svolto oltre 600 milioni di azioni al posto dei suoi utenti in questo modo.

Una curiosità finale: quali sono le domande più gettonate per Alexa in Italia? Nel 2021 sono state: “cosa c’è stasera in tv?”, “quanti giorni mancano a Natale?” e “che santo è oggi?”.