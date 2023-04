Boss Doms e l’adrenalina 5 minuti prima del live. Un racconto inedito e unico by Ploom

«La smania di salire sul palco congela il tempo e ogni minuto che guardo l’orologio mi sembra siano passate dieci ore». Boss Doms racconta così i momenti che anticipano l’inizio dei suoi live e le emozioni provate poco prima di ritrovarsi faccia a faccia con il pubblico.

«Non ho grandissimi riti perché sono una persona impulsiva», spiega il chitarrista e produttore-dj, «ma nel percorso tra l’albergo e la location dello show tutto diventa frenetico». Sensazioni contrastanti dunque: il tempo si dilata, ma cuore e corpo accelerano.

Noto anche come spalla di Achille Lauro, Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, è il primo protagonista di Five Minutes Before by Ploom, una serie di interviste realizzate in collaborazione con Rolling Stone in cui gli artisti confidano in un racconto intimo cosa succede 5 minuti prima di salire sul palco.

Diviso tra concentratissime session in studio e sudate serate sul palco, Boss Doms fa un confronto tra gli esordi della sua carriera e gli anni da professionista: «Per i primi show avevo un’ansia incredibile e sbagliavo tantissimo, ma ormai con l’esperienza tutto è diventato più easy».

Comunque sia, cinque minuti prima di attaccare il jack della chitarra o sparare il primo pezzo dalla consolle «l’adrenalina crea una specie di buco nero, frizza il tempo e questo ha un effetto positivo perché quando salgo sul palco non vedo l’ora di fargli male!», scherza Boss Doms, perché per lui «il palco si trasforma in un ring e il live è come un match, il gran finale, la parte più bella».

