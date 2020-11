Boss Doms e il DJ set in streaming vista Duomo

Sono state più di 15mila le persone che ieri si sono collegate per ballare virtualmente durante il secondo appuntamento totalmente in streaming di #MartiniLiveBar, che ha visto protagonista Boss Doms, DJ da una postazione d’eccezione al 15° piano, nell’iconica Terrazza Martini: sullo sfondo il Duomo illuminato, in una Milano deserta avvolta solo da un fascio di luci.

Un appuntamento itinerante che raccoglie alcuni dei più interessanti nomi della musica italiana. Proprio come Boss Doms, che ci ha raccontato il suo ultimo singolo in questa intervista. Intanto, #MartiniLiveBar è una serie di eventi che, sfruttando tutte le potenzialità del digitale, porta su un palcoscenico, all’ora dell’aperitivo, giovani protagonisti della musica e della scena culturale italia, nell’attesa di poter tornare ad ascoltare musica dal vivo.



Ad aprire le danze i Coma Cose, lo scorso 22 ottobre a Torino. Stay tuned per i prossimi live.