Bang & Olufsen è il nome per chi vuole il massimo dalla musica

Dagli amplificatori ad alta fedeltà ai televisori di ultima generazione, Bang & Olufsen è il faro nella notte per chi cerca il suono perfetto, abbinato a un design di alta qualità.

L’azienda danese, poi, quest’anno spegne la sua centesima candelina: un evento troppo importante per non festeggiarlo come si deve. Nasce così il nuovo, nonché primo flagship store in Corso Matteotti a Milano, in una posizione strategica all’interno del cosiddetto quadrilatero della moda.



Proprio qui abbiamo incontrato Kristian Teär, un amichevole signore svedese che da ormai sei anni ricopre il ruolo di CEO di Bang & Olufsen.

Quello di Milano è il primo negozio al dettaglio che avete avuto in Italia?

No, è il primo flagship store in Italia e il primo “culture store” che Bang & Olufsen apre in Italia. Questo nuovo concetto di “culture store” è stato implementato in tre metropoli internazionali prima di Milano, rendendola la quarta città dove questo accade. Storicamente, Bang & Olufsen ha da sempre negozi in Italia, con una distribuzione capillare, inclusi due punti vendita a Milano. Milano è stata scelta perché è la capitale mondiale della moda, del design e del lusso. È un luogo importante per esprimere il marchio.

Hai menzionato l’artigianato; è tutto fatto a mano?

L’artigianato è qualcosa a cui Bang & Olufsen tiene profondamente, ed è anche uno dei valori che caratterizzano il marchio e che i nostri clienti apprezzano. Utilizziamo l’artigianato e il nostro “saper fare” in molti modi diversi, usando prevalentemente l’alluminio. Abbiamo la nostra fabbrica di alluminio, operativa da più di 50 anni, e veniamo considerati tra i migliori al mondo nella lavorazione e nell’anodizzazione di questo materiale che, tra l’altro, ha capacità uniche in termini di resa acustica. Per esempio, il telaio dei nostri altoparlanti di punta, le Beolab 90, sono realizzati in una fonderia di alluminio utilizzando un processo produttivo speciale, progettato per renderlo estremamente rigido e perfettamente adatto per un’esperienza acustica straordinaria.

Quali altri materiali utilizzate?

Oltre all’alluminio, il legno è un altro materiale classico e caratterizzante il nostro brand e dove esplicitiamo capacità uniche. Lavoriamo da sempre con la stessa azienda, danese e a conduzione familiare, che produce legno da oltre 50 anni. Offriamo una gamma completa di diverse tipologie di legno, accuratamente selezionate, per le griglie dei nostri altoparlanti, ma forniamo anche un servizio Atelier che consente ai clienti una selezione ancora maggiore di diversi colori ed essenze per un’esperienza su misura definitiva. Questo servizio può persino includere l’utilizzo di un materiale o un legno specifico portato dal cliente, creando una connessione emotiva. Un cliente, ad esempio, ha espresso il desiderio di utilizzare il legno di un albero dalla propria casa d’infanzia che purtroppo era da abbattere e, per non perderlo, ci ha chiesto di aiutarlo e rilavorarlo per usarlo sulla parte anteriore dei suoi altoparlanti, in modo da poter portare quel ricordo con sé nel tempo.

E per quanto riguarda i tessuti e altri materiali di pregio?

Il tessuto è un altro materiale ampiamente utilizzato, che deve essere specificamente trasparente acusticamente in modo che le capacità sonore non siano influenzate. Bang & Olufsen collabora storicamente con Kvadrat, nota azienda danese specializzata in tessuti d’arredo. Abbiamo anche altri produttori di prim’ordine; ad esempio, abbiamo utilizzato la pelle Berluti per una collezionie in partnership. Più di recente, abbiamo collaborato con Antolini, un produttore di marmo di classe mondiale, che ora utilizziamo in una capsule collection di prodotti one of a kind. Di base siamo attenti a selezionare i migliori materiali e i migliori produttori.

Avete riscontrato crisi nella fornitura di materiali di recente, date le attuali problematiche globali?

No, Bang & Olufsen non ha riscontrato una crisi con materiali come pelle, marmo o legno. Sebbene abbiano gestito bene le carenze di componenti durante il periodo del COVID, attualmente non ci sono problemi di approvvigionamento per questi materiali. Per quanto riguarda i cavi, non li produciamo per le nostre installazioni, ma li acquistiamo da più partner. Anche cavi più piccoli ed esteticamente più gradevoli per gli accessori indossabili, ma si tratta di cavi standard.

Quando è stata fondata l’azienda e come è iniziata?

Bang & Olufsen sta celebrando il suo centesimo anniversario quest’anno. L’azienda è stata fondata nel 1925 a Struer, in Danimarca, un piccolo villaggio. Peter Bang, un ingegnere, e Svend Olufsen, un uomo d’affari, all’epoca unirono le forze per risolvere un problema comune a quei tempi: le radio funzionavano a batterie che consumavano molta energia. Il loro primo prodotto fu un dispositivo che permetteva di collegare le radio alla rete elettrica (240V o 110V), in modo che gli ascoltatori potessero usare le loro radio tutto il giorno senza dover sostituire le batterie.

Come si è evoluta Bang & Olufsen dal suo prodotto iniziale?

Mentre creavano l’eliminatore di batterie, scoprirono di poter migliorare e abbellire anche le radio. Iniziarono a realizzare radio in legno e migliorarono l’interfaccia utente con manopole scorrevoli innovative e una qualità tattile. Introdussero anche “magia”, come una vecchia radio che poteva essere usata in verticale o appoggiata in orizzontale, con piccole gambe che spuntavano quando veniva appoggiata. Questa mentalità di innovazione continuò dalle radio a bellissime TV e poi a sistemi musicali integrati che combinavano giradischi, TV e radio. L’audio divenne infine la parte più significativa del business, concentrandosi sulla riproduzione del suono come l’artista intendeva, sia in studio che a casa.

Come garantisce Bang & Olufsen la qualità audio, specialmente per gli ambienti domestici?

Abbiamo dei “Tonmeister” (maestri del suono), che sono musicisti con lauree in ingegneria acustica o fisica. Questi “Tonmeisters” traducono le note musicali in matematica e ingegneria sonora, sintonizzando il software per garantire un suono chiaro e nitido al punto da poter riconoscere ogni singolo strumento all’interno del brano. I Tonmeister inoltre conducono rigorosi test di ascolto in speciali stanze cubiche, totalmente minimali e progettate per perfezionare la resa sonora. Riconoscendo che gli ambienti domestici hanno diverse capacità acustiche, Bang & Olufsen ha infine sviluppato un **software di compensazione ambientale** chiamato Active Noise Compensation. Quando un altoparlante viene posizionato in una stanza, si calibra e si adatta all’acustica, un’area in cui siamo considerati leader mondiali. Questa competenza acustica è una parte cruciale della nostra maestria artigianale, che viene poi confezionata in prodotti esteticamente gradevoli e che portano sempre con sé un senso di magia.

Beolab 28 - Hi-res wireless stereo speakers | Bang & Olufsen

Watch this video on YouTube

Che tipo di musica ascolta sul suo sistema?

Sono svedese, ascolta uno spettro molto ampio di generi musicali, inclusa molta musica svedese e italiana. La Svezia è un importante esportatore di musica. Il mio preferito attuale è Benjamin Ingrosso, cantautore e musicista molto bravo. Mi piacciono anche gli ABBA, Tomas Ledin e i Roxette. Ascolto anche Andrea Bocelli, in particolare la sua collaborazione con Ed Sheeran (anche se non ricordo il nome della canzone). Anche la musica classica mi piace, come questo giovane violinista svedese di nome Daniel Lozakovich, che è uno dei più talentuosi al mondo.

Bang & Olufsen ha musica o playlist specifiche che utilizza per testare e sintonizzare i suoi sistemi?

Sì, i nostri “Tonmeister” ascoltano canzoni specifiche, che per determinate caratteristiche sono difficili da riprodurre in amplificazione, e spingono gli altoparlanti al massimo, testando tutti gli aspetti del suono. I Pink Floyd sono una delle band che usano molto, così come alcune tracce di Johnny Cash. C’è una playlist curata da Geoff Martin disponibile sia su Tidal che su Qobuz che viene usata per la sintonizzazione, sono online e aperte all’ascolto.

Avete intenzione di tenere sessioni di ascolto nel vostro nuovo negozio di Milano?

Sì, è un’attività che facciamo spesso nei nostri flagship e che faremo anche nel negozio di Milano. Questo è uno dei motivi per cui apriamo questi “negozi di punta”: fornire più di un semplice prodotto e diventare culturalmente rilevanti nella città. Ad esempio, abbiamo recentemente ospitato “Sounds of Paris” nel nostro negozio di Parigi, portando artisti locali ad esibirsi, usando i nostri altoparlanti come “orchestra”.

Davvero come un’orchestra?

I nostri altoparlanti suonano così bene che le persone possono chiudere gli occhi e immaginare che sia presente una vera orchestra. Un prodotto chiamato “Beosound Shape”, che consiste in piastrelle esagonali componibili liberamente in maniera modulare, è internamente soprannominato “la band sul muro”. Può essere programmato con una modalità “band on the wall” dove se hai un grande sistema, camminandoci accanto si crea la sensazione di passare accanto a una grande orchestra, sentendo strumenti come pianoforte e violino apparire e svanire mentre ci si muove. Abbiamo anche sale d’ascolto, come nel negozio di punta a Soho, Manhattan, dove artisti locali vengono ad ascoltare le loro canzoni in un ambiente domestico piuttosto che in uno studio. I musicisti portano anche amici e strumenti per usare il negozio per sessioni musicali.