Audi accende l’edizione 2020 di Club To Club

Club to Club torna con l’edizione 2020, e lo fa con Audi: per il quinto anno consecutivo, infatti, il marchio dei quattro anelli rinnova la collaborazione col festival che nell’edizione del prossimo anno celebrerà il suo ventennale.

Dal 5 all’8 novembre Club To Club darà vita a una programmazione artistica che comprenderà nuovi format di performance, installazioni sonore pubbliche, show visivi, conversazioni e talk tematici che animeranno le architetture di alcuni dei luoghi più iconici di Torino. Tra le location scelte ci sono Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, OGR—Officine Grandi Riparazioni, Porta Palazzo, Fondazione Accorsi—Ometto, e Teatro Carignano. Il programma completo è disponibile qui:

Durante il festival sarà inoltre lanciato il nuovo progetto inedito C0C (CZEROC): nella complessità di questi tempi incerti, lo zero rappresenta il nuovo punto di partenza di Club To Club, la volontà di dare inizio a una nuova ideazione e produzione artistica.

All’interno di questo percorso musicale troverà spazio Audi A3 Sportback. Quarta generazione del modello che nel 1996 ha inaugurato la classe compatta Premium, nonché auto di maggior successo del marchio, la nuova nata Audi è caratterizzata da una costante propensione all’innovazione tecnica e stilistica oltre a rappresentare il legame che lega la Casa di Ingolstadt alla manifestazione, in cui la contaminazione fra settori e l’apertura al cambiamento sono fattori fondamentali.

Audi, quindi, ponendosi come co-producer dell’evento, apporta il suo know-how e la sua trasversalità anche in occasione dei talk che si terranno durante il Festival. Moderati da Carlo Pastore, dj, conduttore radiofonico e personaggio eclettico, gli incontri toccheranno tematiche attuali come sostenibilità, anche in campo artistico, innovazione e new generation.

Daranno il loro contributo all’evento, quindi, i ragazzi di Audi We generation, il progetto che vede Audi e H-FARM insieme per la cultura dell’innovazione. Con la supervisione del content creator e produttore musicale Klaus, il gruppo di studenti universitari farà tappa a Torino e racconterà l’esperienza sui social, con i codici di comunicazione propri del loro linguaggio, creando un canale di comunicazione privilegiato con la propria generazione.

L’evento sarà raccontato sul canale Facebook di Audi Italia.