Assegnati gli ingressi speciali per Cafè Unplugged Live

Manca sempre meno al 2 marzo, giorno in cui andrà finalmente in scena – a Milano – la serata conclusiva di Café Unplugged, il contest musicale ideato da Moak, azienda leader nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè.

Una vera e propria festa per i cinque vincitori del contest, DD Chic, Avex, Jnz, Nobody e Michele Marchi, che si potranno esibire con la loro musica che ha convinto la giuria composta da Moak, Betty Senatore di Radio Capital, Shorty e noi di Rolling Stone.

Come vi avevamo preannunciato, al fianco di questi giovani artisti ci sarà un ospite d’eccezione, Ghemon. L’artista avellinese si esibirà infatti in una live session per gli invitati all’evento.

In molti inoltre avete partecipato al contest lanciato qualche settimana fa in cui si chiedeva di interpretare un brano o un passaggio di una canzone dedicate al caffè con uno scatto o un video da pubblicare come Instagram Story seguita dall’hashtag #cafeunplugged e dai tag @rollingstoneitalia e @caffemoak.

Tra i vari partecipanti sono quindi stati assegnati gli ingressi esclusivi per lo show. I beneficiari che potranno accedere alla session esclusiva di Moak saranno contattati direttamente da noi di Rolling Stone Italia e riceveranno tutte le informazioni in merito all’evento.