Apple Music si rifà il look con Fred again..

Apple Music cambia look. La piattaforma di streaming ha presentato la sua nuova brand identity, che comprende un’identità visiva rinnovata e un nuovo logo sonoro. Il tutto ruota attorno a un concetto, made by sound, ovvero «plasmata dal suono». E per realizzarlo Apple ha coinvolto anche Fred again..

Il produttore britannico, insieme al suo collaboratore NEST Acoustics, ha lavorato alla creazione della nuova firma sonora di Apple Music, partendo dalla scomposizione delle singole note musicali. La particolarità del progetto, però, è che il suono non si è limitato ad accompagnare le immagini: le ha letteralmente generate.

Per dare forma alla nuova identità, infatti, Apple ha sperimentato un processo che trasforma le frequenze sonore in movimenti fisici. La musica è stata riprodotta attraverso un trasduttore, un dispositivo capace di convertire i segnali audio in vibrazioni, immerso in una vasca poco profonda di olio minerale. Le onde, le increspature e le rifrazioni prodotte dalle frequenze sono state quindi riprese e utilizzate per costruire il nuovo linguaggio visivo del brand.

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Apple Music. Made by Sound: Behind the new brand identity

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La nuova identità sarà introdotta progressivamente a partire da questa settimana nei contenuti originali e nella programmazione degli eventi di Apple Music.