Aperitivo vista palco: Aperol Spritz è la colonna sonora di un’estate italiana

Una cartolina dell’estate perfetta? Sorseggiare un Aperol Spritz mentre la musica sale sul palco e il sole cala lentamente dietro le casse di un festival, nel momento in cui la luce diventa dello stesso colore del bicchiere. Un rito che unisce amici e sconosciuti sotto lo stesso cielo estivo. Perché se c’è una cosa che Aperol sa fare bene, e lo fa da oltre 100 anni, è farti sentire parte di una vibrante estate italiana, di una festa senza fine.

Nato nel lontano 1919 in Veneto, il brand che ha fatto dello Spritz il suo manifesto si conferma come il compagno di viaggio perfetto per chi vuole vivere l’estate hit dopo hit. Anche per il 2025 infatti, Aperol celebra questa alchimia tra gusto, musica e convivialità, sotto il palco di quei festival ormai culto dell’estate del Bel Paese, dal Versus a Riccione al Panorama di Lecce, fino al Fiera Milano Live o allo Spring Attitude a Roma (qui la lista completa, dove si può anche tentare la fortuna per vincere biglietti per questi festival o voucher Ticketone per i live dei vostri artisti preferiti). Un’esperienza che attraversa tutta Italia grazie a spazi immersivi interamente dedicati al brand.

Ma Aperol non si ferma qui. Oltre ai festival, c’è un concorso che ha il sapore del viaggio e dell’avventura, dei baci estivi tra gli ombrelloni sotto le stelle cadenti, di bagni di mezzanotte e di falò lungo la spiaggia: “Estate Aperol”, che permette di vincere esperienze uniche, come un giro in catamarano lungo le coste italiane, sorseggiando un Aperol Spritz tra un tuffo e l’altro, o due biglietti per la tappa del tour di Rose Villain “The Radio Trilogy”, il 23 settembre a Milano all’Unipol Forum. E poi gift voucher per i migliori concerti e abbonamenti premium per ascoltare la propria musica preferita, oltre alle iniziative in più di 400 locali e 80 eventi nei club e beach club italiani. Una lunga estate che ha avuto già un momento indimenticabile: l’esibizione a sorpresa di Gaia durante il Redentore di Venezia, per uno show sospeso tra l’acqua della laguna e i fuochi d’artificio.

Dietro quel colore arancione e quel gusto leggero c’è un secolo di storia, ma soprattutto un modo di essere italiani. Una cultura del “prendersi una pausa” che si fa evento, festa e condivisione. Ma tutto, ovviamente, deve filare liscio. Per questo non bisogna dimenticare la responsabilità: durante i concerti saranno disponibili etilometri interattivi per consumare con consapevolezza.

Oggi Aperol è un simbolo dell’Italia nel mondo, un fenomeno globale, un colore che dipinge l’estate di milioni di persone in tutto il pianeta. E anche quest’anno sarà l’ingrediente segreto di un’estate in cui godersi ogni sorso, ogni nota, ogni momento. Come in una cartolina.