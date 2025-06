Ogni passo conta: il viaggio di Annalisa con Visa

Viviamo in un tempo che ci spinge a correre, a dimostrare, a raggiungere i risultati il prima possibile. Ma spesso, è proprio ciò che accade lontano dai riflettori a fare davvero la differenza: i gesti e le scelte quotidiane, i dettagli che costruiscono una storia.

È questo il senso profondo di Everywhere you want to be, la campagna con cui Visa invita a guardare non solo alla meta, ma soprattutto al viaggio. Perché è lì, tra i progressi e le decisioni quotidiane, che si definisce chi siamo e chi vogliamo diventare.

Una visione che trova un’eco perfetta nel percorso di Annalisa, che insieme a Visa racconta il valore di ogni passo compiuto per arrivare sul palco. Non una corsa, ma un cammino fatto di impegno quotidiano. Nel video della campagna, la seguiamo all’interno di uno spazio creativo che prende vita grazie al suo lavoro e a quello del team che la accompagna ogni giorno. Appaiono, infatti, nel video tanti professionisti reali del suo team: dai manager all’assistente personale, il coreografo, i ballerini, fino al Glam Team con la stylist, il make-up artist e l’hair stylist. Una presenza importante che aggiunge ulteriore valore e autenticità alla campagna. Ogni dettaglio viene scelto e guidato da lei, con consapevolezza, passione e fiducia nel lavoro di squadra. Perché Annalisa non è solo una delle performer più riconoscibili della musica italiana: è anche l’esempio concreto di un percorso costruito con pazienza, coerenza e determinazione.

Una collaborazione, quella tra Visa e Annalisa, che non si limita a un video o a una serie di date live, ma che nasce da una visione condivisa, la voglia di credere nel valore del proprio percorso. Che si tratti di musica, sport o vita quotidiana, il successo non è mai solo la meta, ma l’insieme dei passi che ci hanno portato fin lì.

Per questo l’impegno di Visa nella musica si affianca a quello nello sport, due linguaggi universali capaci di ispirare e unire, raccontando storie di impegno, passione, inclusione. La campagna Everywhere you want to be con protagonista Annalisa, si inserisce in un progetto più ampio, che prende vita attraverso il ruolo di Visa come Official Payment Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Perché che si tratti di salire su un palco o prepararsi a una gara, ciò che conta davvero è il cammino: fatto di ostacoli superati, di passione, di momenti condivisi e della voglia di andare avanti, un passo alla volta.

Ecco perché Everywhere you want to be non è solo uno slogan, ma un invito. A credere nel valore dei piccoli gesti. A celebrare ogni traguardo, anche il più silenzioso. A ricordarci che non serve correre per arrivare lontano, basta non smettere mai di camminare.