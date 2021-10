Amazon Vinyl Week, il Black Friday per gli appassionati di vinili

Negli ultimi anni è successo qualcosa di incredibile e imprevidibile: mentre la rivoluzione digitale ha praticamente ucciso il CD, il vinile è rinato. Un po’ per la usa magia un po’ la sua aura vintage, fatto sta che è diventato un oggetto di culto anche tra le generazioni più giovani. Una specie di operazione nostalgia.

Anche quest’anno Amazon ha scelto di stimolare questo fenomeno lanciando la Vinyl Week, una settimana – fino al 31 ottobre – di offerte imperdibili a tema. Su una pagina dedicata c’è una ampia selezione di album, con offerte speciali e edizioni autografate.

Si va da grandi classici della musica leggera, a successi rock intramontabili, a opere più pop. Nella classica dei vinili più venduti dell’anno ad esempio la prima posizione è occupata da Harry Styles con l’omonimo album, seguito da The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd e da Nevermind dei Nirvana. Tra gli italiani in testa c’è Flop di Salmo, ma non mancano Ennio Morricone, Capo Plaza, Ernia, i Maneskin e i Pinguini Tattici Nucleari.