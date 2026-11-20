Chi è abituato a vederla grigia, con la cima che sporge come fosse un castello, diversa da qualsiasi altro grattacielo della città, in questi giorni ha trovato la Torre Velasca illuminata di verde.

Il colore è quello del tallone delle Stan Smith, la sneaker che adidas Originals sta portando in giro con le City Series, modelli dedicati ognuno a una città diversa (la prima tappa, quest’estate, era stata Los Angeles). Per presentare la versione Milan, in arrivo in edizione limitata a febbraio 2027, il marchio ha scelto proprio la torre firmata dai BBPR, che dal 1958 è parte fondamentale dello skyline della città. Un’icona di Milano che incontra un’icona del lifestyle.

Visto che la serata cadeva nel mezzo della Milano Music Week, è stata costruita soprattutto attorno alla musica. In apertura c’erano i Dirty Channels, scelti da Polifonic, una realtà molto legata alla città che lavora per far crescere la cultura musicale milanese. Attorno ai set, Casa degli Artisti ha curato un percorso tra arte e performance con la direzione artistica di Anna Vittoria Magagna.

Poi la consolle è passata a MACE, milanese anche lui e tra i producer più eclettici in Italia, che con dischi come OBE e Māyā ha mescolato rap, pop ed elettronica. Negli ultimi anni lo abbiamo visto soprattutto in grande, con i live al Forum di Assago pieni di ospiti e musicisti. Alla Velasca il formato era un altro, un dj set per ascoltare musica fuori da un club, in un edificio che di solito ospita uffici e appartamenti. Per una sera, invece, c’erano solo la musica e le nuove Stan Smith.