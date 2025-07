Quando due icone si incontrano: adidas e Oasis di nuovo insieme

Ci sono storie che non invecchiano, momenti o figure che rimangono impresse nella memoria collettiva. Non importa quanti anni passino, quante mode provino a prenderne il posto, le icone restano, intoccabili. E gli Oasis sono questo, molto più di una semplice band, ma un suono e un’attitudine che hanno definito un’epoca: basta il primo accordo di Wonderwall, un “maybeee” gridato al microfono con quella voce inconfondibile, il gioco è fatto.

Un’epoca fatta di chitarre con la union jack stampata sopra, l’album Definitely Maybe in loop, parka verde, Spezial ai piedi e tute Firebird sulle spalle. L’iconicità degli Oasis sta anche lì, nel loro stile, in cui la passione per la vita da stadio si intrecciava al rock e che oggi, in occasione della reunion di Liam e Noel, viene celebrato insieme ad adidas con la collezione Original Forever, già disponibile su adidas.it, oasisinet.com, negli store adidas e in tutti gli stadi che ospiteranno il tour Oasis Live ‘25.

Una collezione composta da 26 pezzi in cui alcuni tra i capi classici di adidas sono stati rivisitati per raccontare la storia d’amore tra il brand e gli Oasis. La maglia raglan a maniche lunghe, come quella indossata da Liam sul campo da calcio in una storica partita di beneficenza, l’immancabile bucket hat o la ‘very brit’ coach jacket, segni distintivi del cantante. Non potevano mancare, ovviamente, le preferite di Noel, le tute Firebird, che riportano in vita quella storia, quell’attitudine, per chi c’era e per chi avrebbe voluto esserci.

Una collaborazione che è già un instant classic e che accompagnerà il tour mondiale Oasis Live ‘25, atteso da oltre 15 anni da milioni di fan in tutto il mondo, pronti a far tornare indietro gli orologi e rivivere gli anni di Knebworth o Wembley, quando gli Oasis erano la più importante band al mondo.

Un racconto che passa anche dal film ufficiale della campagna: un viaggio tra epoche e stadi, riff indimenticabili, ovviamente sulle note di Live Forever, l’inno nazionale del britpop. Il video si chiude con Noel e Liam, insieme, pronti a salire di nuovo sul palco, come se non fosse passato un giorno dall’ultima volta.

«Questa partnership rappresenta molto più di due icone che si incontrano: è un pezzo di storia culturale che si riaccende», ha detto Chris Walsh, VP Brand di adidas. «Con Original Forever celebriamo il potere che musica e stile hanno nel modellare la cultura, generazione dopo generazione».