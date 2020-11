Ad Altomonte il disegno da Guinness World Record firmato FRA!

Sapete dov’è il più grande disegno realizzato a mano da una sola persona? Ad Altomonte (CS). Per realizzarlo ci sono voluti cinque giorni di lavoro e 568,47mq di tela che hanno preso vita attraverso un semplice pennarello nero e si sono presto riempiti di “scarabocchi”, tratti grafici e rappresentazioni contemporanee essenziali ma uniche.

L’opera si chiama Doodle Dream, ha fatto entrare l’azienda Xiaomi e l’artista FRA! (Francesco Caporale) nel Guinnes World Records e, una volta conclusa la cerimonia di premiazione, verrà ufficialmente donata al comune di Altomonte che potrà vendere parti di tela per raccogliere fondi utili a sostenere le comunità locali.

«Siamo onorati di aver ospitato ad Altomonte questa grandiosa iniziativa, e infinitamente grati a Xiaomi per l’impegno e l’attenzione dedicati al nostro piccolo ma antico borgo, connesso in questi giorni ad un contesto culturale ed artistico di respiro mondiale. Infinito plauso a FRA! giovane ma già grande artista, che ci dimostra dedizione sincera al suo territorio di origine ed amore profondo per la sua gente, in una parola autentica appartenenza. La migliore tecnologia esistente, la creatività umana e la volontà tenace di realizzare un sogno hanno reso possibile questo grande risultato, e divertente per tutti raggiungerlo insieme. Grazie FRA!, grazie Xiaomi, grazie Altomonte!, ha dichiarato il Sindaco Gianpietro Carlo Coppola.

Un risultato che è anche merito della Mi Community e di tutti gli appassionati di Xiaomi. Il brand infatti, oltre a supportare l’intero progetto, ha dato vita alla piattaforma DoodleDream.it, un portale che ha permesso non solo di conoscere meglio l’opera, l’artista e la sua filosofia, ma anche di contribuire attivamente alla riuscita dell’opera caricando un’immagine, una foto o un disegno ispirazionale. FRA! ha poi reinterpretato e trasformato nello stile della doodle art le rappresentazioni grafiche più interessanti, inserendole all’interno della master piece.

«Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto. Questo progetto nasce per incentivare la creatività di ogni singola persona e per spronarla ad inseguire sempre i propri sogni. Creare può essere facile e divertente se si dispone dei mezzi giusti. Ed è proprio con questa idea che Xiaomi ha dato vita alla Mi 10T family, una serie di smartphone dal carattere unico e distintivo, in grado di facilitare il processo creativo e di portarlo all’ennesima potenza» – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Per maggiori informazioni sul progetto, cliccate qui.