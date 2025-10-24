Achille Lauro e glo insieme a Roma per presentare glo Hilo e The Circle

«Sdraiato a terra come i Doors. Vestito bene, Michael Kors», canta Achille Lauro mentre un cielo di globi rossi e arancioni scende sugli spettatori, una platea riunita in un cerchio vibrante. È l’apice di un rito collettivo che nelle precedenti due ore ha costruito un’esperienza a 360 gradi, capace di coinvolgere gusto, tatto, vista, olfatto e udito.

L’aveva annunciato Giorgia Surina all’apertura della serata: «Sarà un’esperienza multisensoriale». E così è stato. Perché quello che BAT Italia e glo hanno messo in scena a Roma con il lancio dei nuovi glo Hilo e glo Hilo Plus è stata sì la presentazione di prodotto, ma anche un manifesto estetico.

I nuovi dispositivi, concepiti per un’esperienza d’uso più immersiva, sono solo il punto di partenza di una filosofia più ampia — quella di una community che si riconosce nella sperimentazione, nella ricerca del piacere sensoriale e in un’idea contemporanea di lifestyle. Un “ecosistema glo”, direbbero i manuali di marketing. Ma qui la parola chiave è “esperienza”.

Un prodotto, infatti, per quanto innovativo, per quanto possa avere nuove funzionalità e un design rivoluzionario, rimane un prodotto. Quello che però glo ha costruito è il corpo della sua vision: un’esperienza e una community che vivono e si alimentano a vicenda.

La location dell’evento, The Circle, non è casuale. Un nuovissimo temporary hub esperienziale firmato da Lux Entertainment (specialisti in mostre immersive) in collaborazione con Italia Eventi Group e sponsorizzato da glo, pensato come un punto di incontro tra arte, musica, design e gastronomia. Un “clubbing esponenziale” che supera i confini della classica serata per trasformarla in un viaggio percettivo.

Entrati al The Circle, ha preso il via l’esperienza. La mostra-installazione era costruita come una sorta di percorso iniziatico. 10 agosto di Hyperstudio: una dedica poetica alla Notte di San Lorenzo con dodici altalene sospese sotto una costellazione artificiale fatta di sfere luminose. The Spark di Stroboscope per catapultare i visitatori in un tunnel sensoriale che riproduceva la scarica emozionale del colpo di fulmine. AI Data Sentient Paintings del collettivo Ouchhh che ha dato origine a un ambiente digitale in cui le emozioni dei visitatori venivano catturate e trasformate in opere generative, come se l’Intelligenza Artificiale imparasse a dipingere le sensazioni. Mentre Via Lattea di Motorefisico, formata da 400 lampadine sospese, ha architettato l’immagine fragile e potente della galassia.

Non poteva mancare la parte gastronomica, concepita come un’estensione del viaggio sensoriale. Lo chef Domenico Stile, stella Michelin dell’Enoteca La Torre, ha costruito un menu che ballava sui contrasti — acidità, dolcezza, texture — riproponendo, anche nella visione del food, l’elemento magico del cerchio. Patrick Pistolesi, tra i bartender più premiati al mondo, ha invece creato una selezione di cocktail pensati per l’evento e per moltiplicare i rimandi sensoriali dell’evento. Non solo food pairing, ma un linguaggio a sé, che traduceva in sapori ciò che le installazioni raccontavano in luce e suono. Anche l’olfatto è entrato nel cerchio magico, con Laboratorio Olfattivo, che ha dedicato a The Circle profumazioni d’ambiente per un’esperienza che ha coinvolto ogni dimensione.

E poi il gran finale, Achille Lauro. Con la sua band e un concerto muscolare, ha portato sul palco i suoi successi più noti. Quando ha intonato Rolls Royce e poi Me ne frego, il pubblico era ormai parte dello spettacolo — un unico corpo collettivo, pulsante.

Quello costruito da glo con The Circle non è stato solo un evento di lancio, ma un pretesto per moltiplicare un “discorso di marca” più ampio sul piacere, sulla percezione e sulla possibilità di costruire comunità attraverso i sensi. Un piccolo universo sospeso, temporaneo, in cui tecnologia e umano hanno ballato insieme.