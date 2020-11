AC Milan sbarca sulle piattaforme di streaming

Il Milan è sbarcato sulle piattaforme di streaming. E no, non parliamo di partite ma di musica, che potete trovare su Apple Music e Tidal. Una serie di playlist dove ascoltare i brani scelti proprio dai calciatori e dalle calciatrici del Milan e coadiuvati da Roc Nation.

Un modo per essere ancora più a contatto con i giocatori, conoscere i loro gusti musicali e vivere i minuti che precedono la partita, quelli con l’adrenalina a mille, esattamente come loro: cuffie alle orecchie e tasto play.

Le playlist presenti su Apple Music sono Match Day, che trovate qui sotto, e Women’s Team.

Ma la musica non finisce qui: basta infatti aprire Tidal, altra piattaforma per ascoltare musica in streaming, per trovare due altre playlist originali: We the Fire e Rossoneri Reload.

In We the Fire ci sono Ghali, Jason Derulo, Kelly Rowland, Christina Aguilera, Disclosure, Blackpink e molti altri. In Rossoneri Reload invece troviamo Coldplay, SIA, David Bowie, Queen, Mariah Carey e Lauryn Hill, per citarne alcuni. Non resta che schiacciare play!