A bordo di una Lexus con i giovani talenti di Venezia 79

Le prime volte a Venezia, le prime volte sul set, le emozioni da red carpet: la Mostra del Cinema è giunta al termine e qui trovate qualche chiacchiera realizzata con alcuni dei giovani talenti di questa edizione. Siamo saliti a bordo di una Lexus, Auto Ufficiale della Mostra, quella che accompagna i personaggi fino al red carpet. E ci siamo fatti raccontare tutto. Da com’è essere alla Mostra, da cosa si prova quando si è sul set, fino ad arrivare ai film «che cambiano la vita». I nostri ospiti sono Anna Iodice, Federica Cinque, Marco Tè. Cliccate qui sotto per vedere le interviste:

Per il sesto anno Lexus è Auto Ufficiale della Mostra: «Siamo entusiasti e orgogliosi di essere tornati a Venezia, e di averlo fatto con il Nuovo Lexus RX – gioiello elettrificato del brand – che quest’anno è stato presentato in anteprima nazionale su un palcoscenico così importante ed emozionante» ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. «Per il sesto anno consecutivo abbiamo avuto l’onore di portare i valori che ci contraddistinguono e in cui crediamo attraverso uno dei nostri modelli più iconici. Vogliamo che gli ospiti della Mostra possano vivere a pieno l’Experience Amazing di Lexus, un connubio unico di design, qualità, tecnologia e attenzione all’ambiente.»