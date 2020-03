Zingaretti: «Ho il Coronavirus»

«Mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni». Così si legge sul profilo Facebook del segretario del PD Nicola Zingaretti, che poche ore fa ha comunicato a tutti di essere affetto da Coronavirus.

Un video pubblicato sui social in cui Zingaretti aggiunge: «Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!».

Ecco il video: