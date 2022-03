Zelensky parteciperà alla notte degli Oscar?

Domenica sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe collegarsi in video durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. A riportare la notizia è il New York Post, secondo cui Zelensky avrebbe negoziato l’apparizione con i vertici dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Sempre secondo quanto riportato dal New York Post, l’emittente Abc (che trasmetterà l’evento) sarebbe favorevole a concedere spazio al leader ucraino, che peraltro è un ex attore – la serie tv Servitore del Popolo , in cui interpreta Vasyl Petrovych Holoborodko, un professore di storia del liceo sulla trentina che viene inaspettatamente eletto presidente dell’Ucraina grazie a un video virale girato da uno dei suoi studenti, lo ha consacrato definitivamente alla fama nazionale, preparando il terreno per la sua ascesa politica.

La sua apparizione avrebbe, ovviamente, una risonanza mediatica senza precedenti, irrobustendo ulteriormente la sua fama e allargando il bacino d’utenza che, nelle ultime settimane, ha provato a intercettare, come dimostrato dal suo “video-tour” nei parlamenti occidentali. Inoltre, secondo il quotidiano, l’attrice di origini ucraine Mila Kunis, che insieme al marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni per i rifugiati ucraini, dovrebbe pronunciare una dichiarazione durante la cerimonia per offrire il suo sostegno al popolo ucraino. Insomma: anche la politica è parte attiva degli Oscar.