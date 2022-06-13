«Z-люди»: аналіз італійських фашистів, червоних, і хтозна яких

Я один з найбільших італійських експертів з політичного онлайн маркетингу, та у своїй повсякденній роботі я завжди стикаюсь з екстремізмом і пропагандою, але від початку війни в Україні я став свідком народження, зростання та закріплення унікального феномену «Z». Після тижнів спостережень я зрозумів, що дуже рідко бачив настільки люту та всепроникну пропаганду – можливо, щось подібне відбувалось лише у тіньових групах антиваксерів, які, до речі, фактично одразу перейшли на сторону путінізму.

Тож, ведений дивною сумішшю цікавості та мазохізму, я вирішив дослідити глибше цей феномен. Мене приваблював не лише зміст і агресивність, які характеризують їх висловлювання, близькі до Кремлівської пропаганди, а передусім небезпека цього явища, яке використовує всі засоби, щоб дискредитувати органи влади та розколоти італійське суспільство.

Я ніколи не думав, що один мій твіт, з проміжними результатами розслідування, може зчинити такий галас у соціальних мережах, та спричинити істерику у деяких відомих політичних особистостей як Франческа Донато, проповідниці націонал-популярного скептицизму щодо вакцинації, і теоретика ItalExit (виходу Італії з ЄС) Джанлуїджі Парагоне. Тоді я показав дані, що сторінка пані Донато найпопулярніша серед італійських «Z-людей», навіть популярніша за акаунт посольства Росії в Італії, а пан Парагоне входить у топ 30 найпопулярніших особистостей для італійських прибічників «русского мира». Отже вони відразу стали у захисну позу, намагаючись дискредитувати моє розслідування, назвавши це – «розтрільним списком», та погрожуючи судами…

Хочу заспокоїти цих, та інших: наша мета не політичний хайп. Ми задавали собі питання, наприклад, чому в Італії «Z» розповсюджується дедалі більше, який глибинний зміст вона містить та чому її використання настільки швидко стало легітимним.

На ці питання ми спробували відповісти, проаналізувавши 551 акаунті та 639 тисяч твітів, які використовують «Z» – символ російської пропаганди. Іншими словами – ніякої політики, тільки результат аналізу даних.

Поява «Z»

Після початку російського вторгнення в Україну ми побачили літеру «Z» під новим, незвичайним і безпрецедентним кутом. Символ вперше з’явився на російській військовій техніці, яка скупчувалась біля північних та східних кордонів України, і згодом став дуже популярним в самій Росії, з’являючись на будинках, футболках, в сувенірних крамницях, у школах і навіть на зачісках…

Перше відоме зображення літери «Z» має військовий характер: це розпізнавальний знак, який застосовується для попередження дружнього вогню, методика, яку вже використовували різні армії протягом історії. Однак є деякі цікаві особливості, які слід враховувати. «Z» — це літера латинського алфавіту, її немає серед символів кирилиці, які складають алфавіт мови Російській Федерації, але, тим не менш, Міністерство оборони РФ узаконило її використання, і вже в березні опублікувало її в зображення у своєму профілі в Instagram як частину гасла «Zа перемогу».

Відтоді цей символ ставлять наприкінці та на початку слів, або малюють кольорові зображення, наприклад білим, або помаранчевим і чорним — кольорами Георгіївської стрічки, яка широко використовуються в Росії, особливо під час святкування Дня Перемоги.

Через декілька тижнів «Z» стала повноцінним символом російської пропаганди. За словами Генрі Е. Хейла, професора політології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона, «Якщо людина бачить, як інші демонструють певні символи, це тисне на неї, змушуючи публічно проявляти таку ж підтримку, аби залишатися в рамках режиму, не завдавати собі неприємностей із сусідами та займати суспільно прийнятну позицію». На сьогоднішній день використання «Z» еквівалентне підтримці політики Путіна в Україні, та злочинів російської армії.

Кілька країн почали обмежувати або забороняти використання літери «Z», яку навіть стали називати «Zwastika». У Чеській Республіці будь-яка демонстрація символу заборонена, у кількох колишніх радянських республіках на Кавказі це також заборонено; в Латвії, Литві, Молдові, Польщі за це передбачено штраф або ув’язнення до 2-х років, у Німеччині демонстрація «Z» може призвести до 3-х років ув’язнення. Навіть деякі міжнародні компанії почали обмежувати використання цієї літери, хоча до цього використовували її в логотипі або в назві моделі смартфона.

Скільки ж людей використовують «Z» в Італії?

Ми розпочали дослідження з відбору декількох акаунтів, які публічно відстоювали проросійські позиції. Зокрема, це вісім анонімних профілів у Twitter, які використовують і підтримують «Z». Потім ми виявили мережу інших облікових записів, пов’язаних з ними. Подібні профілі, як правило, стежать один за одним в мережі: тому, знайшовши перших вісьмох, ми змогли простежити весь ланцюжок.

Зокрема, ми виявили більше 8 тисяч акаунтів, пов’язаних з початковою вісімкою, проте включали до підрахунку лише унікальні облікові записи, оскільки на кожному кроці ми усували дублікати.

Потім 8 тисяч акаунтів відфільтрували на основі використаної символіки, тобто «Z». Фільтри, застосовані під час пошуку, включають смайлики або конкретні словосполучення цієї онлайн-спільноти, а не загальне використання самої літери «Z».

Картування, яке ми отримали, відфільтрувавши акаунти, нараховувало приблизно 550 унікальних облікових записів, і доповнило список: таким чином ми змогли створити «бульбашку», пов’язану з цими акаунтами.

Операція збору, фільтрації та відбору даних повторювалась кілька разів, щоб збільшити базу даних, підвищити точність нашого аналізу та мінімізувати похибки. Відштовхувчись від 550 унікальних облікових записів, які підтримують Путіна, ми обробили майже мільйон даних, та встановили кількість тих за ким вони слідкують: близько 250 тисяч акаунтів.

Техніка така ж, як, під час риболовлі — ви закидаєте сітку, збираєте пійману рибу, викидаєте непотріб, і починаєте знову.

Аналіз аудиторії та твітів

Давайте тепер поглянемо на детальний аналіз цих 250 000 і спробуємо відповісти на деякі запитання.

За якими акаунтами стежать прихильники «Z»?

На наведеному вище графіку показано, у порядку від найбільш до найменш популярних (з обмеженої частини вибірки), на кого найбільше підписані «Z-люди». Синім кольором позначені «перевірені» облікові записи, тобто ті, що мають знаменитий «блакитний значок». Як бачимо крім пані Донато, російської амбасади, та пана Парагоне, там багато інших епатажних політиків: друг Берлусконі пан Сгарбі, який на італійському телебаченні жалів та назвав «дитиною» 21 річного російського солдата Вадима Шишимарина, засудженого на довічне за холоднокровне вбивство цивільного. Також є лідер італійських комуністів Марко Ріццо, ресурси, де ширяться різноманітні теорії заговору, такі, як Byoblu, або рупори російської пропаганди, принаймні у риториці, як профессор антивакцинатор та конспіролог Дієго Фузаро, який у своєї риториці щодо України нагадує виступи Маргарити Симонян про «зовнішнє управління», або видання «La verita», що перекладається як «Правда», де її редактори Боргоново та Бельп’єтро, теж присутні у переліку, звинувачують НАТО у війні Росії проти України, та розповідають про геноцид Донбасу з боку українських нацистів…

Мабуть ви здивовані побачити у цьому переліку людину яка подарувала Україні StarLink…так і хочеться використати український мем – «як тобі таке Ілон Маск?!»

Очевидно, ніщо не заважає вам стежити за профілем, а тим більше — за профілем публічної особи, тому присутність у списку не означає, що ці акаунти пропагандують «Z». Однак, це дає нам добре зрозуміти, на які акаунти більш за все підписані прихильники «Z».

Графік показує нам, які облікові записи найчастіше згадуються користувачами, пов’язаними із «Z». Мова йде не про список користувачів, з позицією яких погоджуються «Z» (як у попередньому графіку), а тих, з якими «Z», як правило, більше взаємодіють — це, передусім, акаунти, які публікують новини, наприклад, аккаунти виданнь La Stampa та Cоrriere della Sera, чи висловлення на користь України або політиків різних поглядів, від Маттео Сальвіні, який хоч і зняв з себе улюблену футболку з обличчям Путіна, але бачить у поставках озброєння в Україну перепону на шляху до миру, до Енріко Летта, з Демократичної Партії, які послідовно підтримують санкції проти Росії та виступають за право на самозахист українців. Тобто ми помітили, що серед цього списку є декілька акаунтів які належать до російської точки зору, але багато з цих акаунтів — просто мішень для твітів прихильників «Z». Загалом, вони коментують новини, розміщені на офіційних сторінках газет, та заяви політиків. Також додамо, що «Z-люди» схильні коментувати й інші поточні події, як-от нещодавню перемогу футбольного клубу «Рома» у фіналі Ліги конференцій УЄФА.

Які хештеги використовують «Z-люди»? ?

На графіку показано хештеги, які найчастіше використовувалися обліковими записами «Z-людей» за дні, що передували аналізу, і вказано, про які теми йде мова у дописах. Зауважимо, що найбільш поширений хештег — ім’я Джованні Фраєзе, відомого італійського анти-ваксера. Також бачимо, що багато хештегів стосуються вже відомої нам теми — скептицизму щодо вакцинації та пандемії.

За акаунтами якого типу слідкують Z?

Щоб відповісти на це питання, ми проаналізували вказані біографії акаунтів, за якими слідували профілі «Z-людей». Розглянемо найпоширеніші терміни на графіку:

Серед них політики, журналісти, акаунти газет та інформаційні сторінки. Теми, що пов’язані із закликами не вакцинуватись постійно повторюються, але найбільше помітно те, що інші теми майже відсутні.

Еволюція явища за останні 3 місяці ?

Ми щойно окреслили ситуацію, яка склалась на момент проведення нашого дослідження, але для більш повного розуміння явища ми вирішили проаналізувати події, які відбулись в мережі, починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з дати початку «спеціальної військової операції» Путіна. Починаючи з аналізу скріншотів акаунтів з найбільшою кількістю ретвітів, ми бачимо, як літера «Z» використовується все більше, і як учасники цієї «бульбашки» завжди активно поширюють твіти від користувачів, погляди яких вони розділяють. Крім того, ми зафіксували, що «Z-люди» цитують твіти політиків чи органів преси, навіть тих які не належать до прихильників «Z», після того, як ті поділилися новинами або брали участь у ток-шоу, і внаслідок цього стають мішенню потоку лайна або, навпаки отримують схвалення.

Легко побачити, що люди які були головними учасниками гарячих дискусій про вакцини та зелений паспорт вакцинації протягом останніх місяців, або близькими до таких політиків, як Маттео Сальвіні або Марко Ріццо, є активними і зараз. Важливо зазначити, що в цьому випадку аналіз мови та сентименту (тобто тону, емоції) слів допомагає нам зрозуміти, з яким саме значенням вони вживаються в тисячах проаналізованих твітів.

Таке слово, як «Draghi», прізвище голови італійського уряду, вживається серед «Z-людей» в дуже негативному тоні, на відміну від «rusembitaly» (російське посольство в Італії), яке, здається, сприймається у позитивному ключі. Ми також бачимо Covid, Speranza — ‘надія’, Pfizer, vaccinati — ‘вакциновані’, слова, які завжди дуже характерні для Z, які часто також згадують Марко Ріццо, Франческу Донато та інших учасників ток-шоу, присвячених Covid. А хештеги? Також у цьому випадку ми маємо подвійну присутність: #putin, #russia, #ucraina та #azovstal перетинаються з іншими темами, такими як #greenpass, #italexit, сильна відраза до Маріо Драґі та, очевидно, до різних телевізійних ток-шоу, в яких вони розглядали поточні проблеми як #cartabianca та #fuoridalcoro.

Під час нашого аналізу ми змогли простежити, за якими джерелами новин найбільше стежать «Z-люди». Аккаунт видання La Verità, яким керує Мауріціо Бельп’єтро, та яке у різних медійних сутичках виступає на боці «Z-людей», за останні три місяці набрав дуже велику кількість підписників. Це означає, що багато користувачів Z ділилися в мережі публікаціями цього акаунта, за яким, у свою чергу, стежать інші акаунти, відомі серед противників вакцинації, такі як Imola Oggi, ByoBlu, Radio Radio та L’antidiplomatico.

Про що говорили Z з 24 лютого по сьогодні?

Ми завантажили та проаналізували твіти, опубліковані в галактиці Z за період від початку вторгнення в Україну і до сьогодні, щоб отримати уявлення про контент, який вони поширювали. Загалом це понад 600 тисяч твітів, вражаюча кількість. Давайте розглянемо найпоширеніші терміни на графіку нижче:

Цікаво відзначити, що колір відображає настрій твітів: настільки велика перевага червоного говорить нам, що, Z частіше використовують негативний тон. Виняток, одне з найбільш повторюваних слів, — «rusembitaly», посольство Росії в Італії (зеленим кольором), щодо якого ми фіксуємо позитивні настрої. Інші найбільш вживані терміни стосуються російсько-української війни, найбільш згадуваний термін — «Драґі», завжди подається негативно. Також у цьому випадку ми відзначаємо кілька термінів, пов’язаних з темами анти-вакс, як pfizer.

Які хештеги використовували Z з 24 лютого і до сьогодні?

Якщо ми зосередимося на хештегах, то побачимо справжній «твіт-бомбінг», які Z здійснили за останні місяці. Давайте подивимося на графік з найбільш повторюваними хештегами:

Здебільшого ці хештеги використовувалися під час медійних атак, ось чому червоний колір у цьому випадку також домінує. Ці атаки майже завжди організовані з метою критики дій влади. Чи то стосується карантинних обмежень (досить Грін Пасів – #bastagreenpass), чи закликів до уряду піти у відставку (#graghivattenesubito).

Які облікові записи Z найчастіше ретвітили з 24 лютого?

Інтернет-спільнота завжди схильна до самопідтримки: останніми місяцями ми помітили, що «Z-люди» підтримують один одного у мережі, ретвітуючи один одного. Це, безумовно, спосіб підвищити видимість посту, а також створити ефект масовості та чисельності учасників групи. Давайте подивимося на діаграму облікових записів з найбільшою кількістю ретвітів:

З якими акаунтами найбільше взаємодіяли Z з 24 лютого до сьогодні?

На графіку показано, які облікові записи найчастіше згадуються членами ком’юніті Z. Згадати — означає відповісти користувачеві або процитувати його аккаунт за допомогою @. Тут присутні політики, журналісти, лідери думок, а також офіційний акаунт посольства Росії в Італії. «Згадка», тобто взаємодія з акаунтом, має різну природу в кожному конкретному випадку: ми бачимо критику у бік лівоцентристських політиків, таких, як Енріко Летта, тоді як підтримку проявляють до власників акаунтів зі схожими поглядами. Цікаво, що публікацію новини можна використовувати як «пруф» для підтвердження власних переконань або як насмішку над газетами, які висловлюють різні позиції. Тепер давайте подивимося, які публікації ретвітили найбільше.

Ми помітили, що багато з цих джерел включені до списку сайтів, складеного NewsGuard, які поширюють дезінформацію про вакцини та пандемію та не заслуговують на довіру згідно декількох журналістських проектів, які займаються перевіркою фактів. Деякі медіа потрапили до цього списку через звичайну популярність, але більшість, насправді майже всі, належать до галактики антиваксів та євроскептиків.

Висновки

Підводячи підсумки, маємо наголосити: бути частиною ком’юніті Z, або використовувати цей символ і виставляти його публічно у соціальних мережах — це не те саме, що підтримувати Росію та її культуру, це радше відчувати себе причетними до вторгнення, яке почалося 24 лютого — це війна, в ході якої були скоєні злочини проти людства, згвалтування та братські могили. Це зовсім не виявлення співчуття до країни чи народу, це більше схоже на згоду на звірства, які жахають світ.

Ми також помітили, як багатьох прихильників Z об’єднує не лише приналежність до російських військових, а й, часто схожість поглядів у різних сферах, починаючи від пандемії й закінчуючи націоналістичними цінностями.