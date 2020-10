Walk of Fame: uomo vestito da Hulk distrugge la stella di Donald Trump

La stella di Donald Trump sulla Walk Of Fame di Hollywood è stata vandalizzata. Non da un cittadino comune, ma dall’incredibile Hulk.

Secondo le forze dell’ordine, un uomo vestito come il supereroe Marvel ha preso un piccone e alle 17 di venerdì 2 ottobre ha polverizzato la stella. Ecco la foto:

A person dressed in a Hulk costume destroyed Trump’s star on the Walk of Fame, per TMZ. pic.twitter.com/1j01c7iv8E — Rage (@AngryLawyerLady) October 3, 2020

Non è la prima volta che succede: la stella di Trump è tra le più vandalizzate e, dati i continui costi per rimetterla a nuovo, pare che una soluzione economica sarebbe quella di rimuoverla del tutto: «Qualsiasi stella, vandalizzata o distrutta, non importa a chi appartenga, sarà sostituita dall’Hollywood Historic Trust, un gruppo no-profit e apartitico», ha dichiarato Rana Ghadban, Presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood. «Quando le persone sono arrabbiate con uno dei nostri personaggi, ci auguriamo utilizzino la loro rabbia in modi più positivi e non per vandalizzare un’opera. La nostra democrazia si basa sul rispetto della legge. Le persone possono fare una vera differenza votando, non distruggendo la proprietà pubblica».