Una complottista di QAnon è stata eletta al Congresso americano

Mentre attendiamo di sapere i risultati definitivi delle elezioni americane, con la vittoria di Joe Biden che sembra sempre più vicina e Donald Trump che minaccia una battaglia legale, ci sono i primi risultati delle elezioni per il Congresso. E tra questi ce n’è uno non particolarmente buono: l’elezione della prima sostenitrice della teoria del complotto QAnon – secondo cui gli Stati Uniti e il mondo sono segretamente governati da una cricca di pedofili assassini che rapisce bambini per berne il sangue in modo da rimanere giovani, e che Donald Trump ha cercato di smantellare durante la sua presidenza – al Congresso americano.

Si tratta di Marjorie Taylor Green, 46 anni, un volto nuovo della politica nonché espressione diretta della teoria del complotto. Due mesi fa lo stesso presidente Trump l’aveva salutata come “una futura stella” del partito Repubblicano, a dimostrazione del fatto che il trumpismo e il complottismo sembrano sul punto di scalare definitivamente il Grand Old Party.

My name is Marjorie Taylor Greene.

I am a proud American who is:

✅ Pro-God

✅ Pro-Life

✅ Pro-Gun

✅ Pro-@realDonaldTrump

and I am running for Congress in Georgia’s 14th District.

— Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) April 25, 2020