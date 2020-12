Un europarlamentare ungherese del partito di Orban è stato beccato in un’orgia

József Szájer è un politico ungherese membro del Parlamento europeo. È anche uno dei nomi di spicco di Fidesz, il partito di estrema destra del premier Viktor Orbán – noto per le sue posizioni conservatrici su temi come la famiglia e i diritti LGBT. È anche stato beccato venerdì scorso dalla polizia belga in mezzo a un’orgia con altre 25 persone, per la maggior parte uomini.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la polizia sarebbe intervenuta verso le 21.30 in una casa in centro a Bruxelles dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni vicini. Nella casa la polizia aveva trovato e identificato circa venticinque persone – quindi una violazione delle norme anti-Covid sugli assembramenti – tra cui due con passaporto diplomatico. E una terza persona è stata fermata mentre cercava di scappare calandosi da una grondaia, con le mani insanguinate e della droga nello zaino. Quella persona era Szájer.

1/ Why does it matter that Viktor Orbán’s close friend and ally, MEP József Szájer was caught having an orgy with 20+ men? Very simple. While he was enjoying himself in LGBT-friendly Brussels, he made life for LGBT people in Hungary miserable by rewriting the constitution. THREAD pic.twitter.com/uvMrD5WnwS

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020