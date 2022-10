Un comandante militare ugandese è pronto ad offrire cento mucche in cambio di… Giorgia Meloni

Muhoozi Kainerugaba, capo delle forze militari di terra dell’Uganda e figlio del presidente del Paese africano Yoweri Museveni, ha uno (stranissimo) debole per Giorgia Meloni. O, almeno, è questa una delle possibili conclusioni a cui si potrebbe giungere osservando il suo profilo Twitter.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022

Con una serie di post un po’ ambigui, Kainerugaba ha proposto, infatti, uno scambio alquanto inusuale: cento mucche in cambio della prossima presidente del Consiglio. E non delle mucche qualsiasi, ma delle vacche Nkore, gli esemplari più splendidi e ricercati della sua terra. «Gli europei regalano fiori alle donne che gli piacciono? Non l’ho mai capita come cosa. Nella nostra cultura a una donna che ti piace regali una mucca», ha spiegato Kainerugaba agli utenti che, perplessi, tentavano di comprendere le ragioni di questa bizzarra forma di baratto.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

Il militare, però, non si è fermato qui: forse cogliendo l’ironia dei commenti ha deciso di stare al gioco, pubblicando alcune foto che lo ritraggono in compagnia dell’ambasciatore italiano Massimiliano Mazzanti e spiegando di aver “negozierà” il prezzo per concludere l’affare con il diplomatico.

I appoint my good friend, the Italian ambassador to Uganda H.E. @massi_mazzanti as 'Katerarume'. I don't know what the English call it? He will negotiate the bride price. 😊 pic.twitter.com/jXjHNvURJY — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

«Se i romani non accetteranno le nostre mucche, ci toccherà invadere Roma», ha scritto in un tweet rimosso dopo pochi minuti. Che dire: un’altra giornata di ordinaria follia.