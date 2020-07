Twitter ha annunciato un giro di vite contro la teoria del complotto QAnon

Come riporta il Guardian, Twitter ha annunciato un grosso giro di vite contro account legati alla teoria del complotto QAnon – una teoria del complotto nata negli Stati Uniti ma oggi diffusa in tutto il mondo, molto complicata, che coinvolge la presidenza Trump, lo stato profondo americano e un presunto giro di pedofili di alto profilo tra i Democratici contro cui Trump starebbe segretamente lottando.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020